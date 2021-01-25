قبول استقالة (11) عضواً باتحاد أصحاب العمل





اعلن اتحاد اصحاب العمل السوداني، عن قبول استقالات عدد (11) من أعضاء لجنتة التسييرية، قدمت إلى رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة في اكتوبر الماضي .

وقال رئيس لجنة تسيير الاتحاد العام لاصحاب العمل السوداني، هاشم مطر، في تصريحات صحفي، إنه تمت تسمية واعتماد واضافة عدد (14) عضوا جديدا بلجنة التسيير للاتحاد ليكونوا خير اضافة، تعمل بتناغم مع اعضاء اللجنة لتسيير الاعباء الموكلة للجنة، مشيرا إلى تحقيق اهداف وتطلعات القطاع الخاص من خلال العمل الجماعي .

الخرطوم : ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني