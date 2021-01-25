زيادات مستمرة في السلع الاستهلاكية بالأسواق





شهدت أصناف بعض السلع الاستهلاكية زيادة جديدة في الأسعار وعزا بعض التجار لارتفاع سعر الصرف ما انعكس على توقف بعض الشركات المنتجة والمستوردة عن البيع لحين استقرار سعر الصرف وتوقع عدد من التجار زيادات اخرى في السلع.

وقال تاجر سلع بسوق الخرطوم يوسف الصديق طلب لـ(السوداني) إن ارتفاع الدولار انعكس على زيادة كافة أسعار السلع الاستهلاكية واستمرار توقف شركات عن البيع ،مبينا ان سعر كيلو الارز المصري قفز من (220) الى (280) جنيها أما أرز بسمتي من (450) الى (500) جنيه للكيلو، فيما قفز كيلو العدس الى(380) جنيها بدلا عن(320) جنيها .

وقال تاجر سلع ببحري أحمد ابراهيم ان هنالك زيادة كبيرة في الاسعار نتيجة لارتفاع سعر الدولار ، مشيرا الى توقف بعض المنتجين والمصنعين عن البيع ، مبينا ان سعر الشاي عبوة (450) جراما قفز من (600) الى (650) جنيها أما عبوة (225) جراما من (300) الى (325) جنيها أما سعر الوقية (145) جنيها بدلا عن(133) جنيها فيما قفز سعر السكر (10 ) كيلو الى (2) الف جنيه بدلا عن(1٫800) جنيه واستقر زنة (50) كيلو (10) آلاف جنيه .

واكد تاجرسكر جملة عيسى الحسن حدوث كساد في الاسواق بسبب ضعف القوى الشرائية ، مبينا ان سعر جوال السكر عبوة (50) كيلو بلغ (9,100-9,200) جنيه لسعر الجملة و(10) آلاف جنيه لسعر القطاعي، لافتا للارتفاع المطرد في السلع نتيجة للسياسات الخاطئة ، متوقعا زيادة في الاسعار باستمرار زيادة سعر الصرف ، وشدد على الضعف العام في طرح إنتاج الشركات المحلية بالاسواق .

وقال تاجر الجملة بالخرطوم الفاضل يحيى ان هنالك بعض شركات الاستيراد والمواد الغذائية توقفت عن بيع منتجاتها لارتفاع سعر الصرف والعودة للبيع اما بوضع تسعيرة جديدة او استقرار سعر الصرف ، مبينا ان سعرلبن كابو عبوة (2) كيلو وربع بلغ (3,5) الف جنيه و اما زنة (1) كيلو فقفز لـ(1,600) جنيه ، واصفا القوى الشرائية بالضعيفة وهنالك ركود عام في الاسواق ، مبينا ان سعر دستة صابون الاستحمام من لوكس (2,750) جنيها والقطعه (280) جنيها فيما قفز سعر صابون الغسيل وزن (200) جرام (60) جنيها وسعر معجون سيجنال وزن (120) جراما بسعر (340) جنيها ، لافتا لتراجع القوى الشرائية الى اكثرمن (70%) .

الخرطوم : عبيــر جعفر

صحيفة السوداني