بالفيديو.. قضية “الفتاة قمر” تهز المجتمع السعودي وأنباء عن تعرضها لتعنيف أسري





كشفت أخت الفتاة المختفية في الخرج والتي تدعى “قمر”، عن تفاصيل جديدة بشأن الحادثة، بعدما اتهمت شقيقيها سابقًا بخطفها وقتلها. ونشرت الفتاة “منال” شقيقة المفقودة “قمر”، مقطع فيديو جديد لوالدتها وهي تصرخ بعد العثور على جثتها، وعلقت بقولها: “إن لله وإنا إليه راجعون، أختي مقتولة، وحصلنا على جثتها مدفونة منذ 5 أيام.. المجرمين أحمد وناصر”.

وظهرت أم المجني عليها “قمر” وهي تصرخ في مقطع الفيديو الذي انتشر في هاشتاق جديد بعنوان “#يارب_الطف_بحال_قمر” وتصدر “تويتر”، قائلة: “يا ناس يا عالم، قمر راحت، ما عاد في قمر عندي”. ويأتي العثور على جثة الفتاة “قمر” وذلك بعد القبض على الجناة في الواقعة، وهما شقيقي المجني عليها، “أحمد وناصر”، فيما لم يُكشف حتى الآن عن دوافع الجريمة. وجاء تصدر هاشتاق “يارب الطف بحال قمر” موقع تويتر في المملكة.

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روسيا اليوم