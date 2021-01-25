ماذا سيحدث للذهب في الشهور المقبلة؟





بدأ الذهب عام 2020 بما يزيد سعره قليلاً عن 1500 دولار، وصعد إلى 1700 دولار بنهاية فبراير/شباط 2020.

وفي 11 من مارس/آذار 2020، أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19” بأنه جائحة عالمية، وبحلول منتصف ديسمبر/كانون الأول 2020، كان هناك أكثر من 72 مليون حالة مؤكدة و 1.6 مليون حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، ومع تزايد الخطر من الفيروس القاتل الذي انتشر كالنار في الهشيم، خلق الذهب إلى آفاق جديدة وضرب كل الأرقام القياسية حتى وصل إلى 2070 دولار في أغسطس/آب 2020، قبل أن يتراجع قليلا حتى نهاية العام الماضي.

لكن تلك الحركة المثيرة للذهب، دفعته ليكون نجم التداول الأوحد في العام الماضي والجاري أيضا، بعد أن لبى طلبات المستثمرين وحقق مكاسب تفوق ما حققته كل العملات والأسهم الاخرى في أسواق التداول وفي زمن قياسي، لا ينافسه في الصعود سوى البيتكوين الذي ربح 300% من سعره في الشهور الماضية، لكن الذهب يتفوق عليه بلا جدال في كونه أكثر أمانا وثقة، ويسهل تحويله الي أموال سائلة بكل بساطة.

سنستعرض معكم فيما يلي أبرز التوقعات عن اتجاهات أسعار الذهب في الفترة المقبلة.

انخفاض بحدة

مع إجبار الدول على إغلاق اقتصاداتها وفرض حظر التجول لمحاولة إبطاء انتشار الفيروس، سيطرت رحلة مكثفة إلى الأمان على الأسواق المالية وأسواق تداول السلع وأدى الطلب القوي على سندات الخزانة الأمريكية الملاذ الآمن إلى انخفاض حاد في الغلة.

وخسر العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات ما يقرب من 50% في غضون أسابيع، ولمس مستوى قياسي منخفض بلغ 0.36% في 9 مارس.

وتسبب هذا الوضع أيضًا في ضغوط تمويلية تراكمت في أسواق الدولار الأمريكية الخارجية، وقدم دعمًا للدولار.

مما يعكس قوة الدولار الأمريكي على نطاق واسع، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات عند 103 في أواخر مارس.

في ذلك الوقت تقريبًا، اختفت جميع المكاسب التي سجلها تداول الذهب مقابل الدولار في يناير/كانون الثاني وفبراير وتراجع إلى أدنى مستوى لعام 2020 عند 1450 دولارًا.

ومع ذلك، تصرف بنك الاحتياطي الفيدرالي بسرعة لمعالجة هذه المشكلة وأنشأ خطوط مقايضة مع 14 بنكًا مركزيًا رئيسيًا مع تحويل عمليات الاستحقاق ذات الأيام السبعة إلى العمليات اليومية. تراجع DXY إلى منطقة 98 في أوائل أبريل/نيسان وسمح لأسعار الذهب مقابل الدولار بالتعافي فوق 1600 دولار.

تطوير اللقاح

ذهب زوج XAU / USD إلى مرحلة توطيد أقل من 2000 دولار في نهاية الصيف وقام بتصحيح عميق في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث أدى تفاؤل لقاح فيروس كورونا إلى تخلي المستثمرين عن القيام بمزيد من عمليات الشراء للمعدن الأصفر، ومن ثم انخفضت أسعار الذهب. خسر XAU / USDأكثر من 5% في نوفمبر وانخفض إلى أدنى مستوى له منذ أوائل يوليو/تموز عند 1،764 دولارً.

مع ذلك، فإن معنويات السوق المحسنة في الربع الأخير من العام أثرت بشدة على الدولار الأمريكي وسمحت لزوج XAU / USD بالارتداد نحو 1900 دولار.

توقعات 2021

على الرغم من الأداء الممتاز في السنة التقويمية 2020 (CY20)، لا يزال الذهب استثمارًا جذابًا لعام 2021 مع احتمال ارتفاع الأسعار بشكل أكبر في العام الجديد.

وكما يعتقد المحللون، فإن المستثمرين سيكونون أفضل حالًا في البقاء في المعدن الأصفر في الوقت الحالي.

وفقًا بيانات مجلس الذهب العالمي (WGC)، سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها عند 2067 دولارًا للأونصة في أغسطس 2020 حيث تدفق المستثمرون على المعدن الأصفر باعتباره استثمارًا آمنًا في ظل جائحة كوفيد -19 الذي جلب العالم. النشاط الاقتصادي إلى طريق مسدود. كما تعني السياسات التيسيرية لمعظم البنوك المركزية في العالم استمرار تدفق الأموال إلى فئة الأصول هذه.

سبب آخر لارتفاع الذهب هو الانخفاض الحقيقي في أسعار الدولار. في الآونة الأخيرة تكثر الأحاديث حول عدم ارتفاع عائدات السندات مع توقعات التضخم حيث عاد هذا الأخير إلى طبيعته منذ عمليات البيع المكثفة في مارس.

النقطة الفنية التي يجب أن تؤخذ بالاعتبار حول الذهب هي احتمال حدوث ارتفاع في الأسعار بسبب ضغط قصير الأجل على بنوك السبائك التي تصنع سوقًا للذهب.

وتظهر البيانات أن مالكي العقود الآجلة للذهب يختارون بشكل متزايد استلام الذهب المادي مع انتهاء صلاحية العقود الآجلة.

ومع مضي الوقت، حيث يستجمع الانتعاش الاقتصادي قواه، يتوقع المحللون أن يشهد الدولار الأمريكي مزيدًا من الضعف، مما سيفيد أسعار الذهب.

عادةً ما تحول المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن عندما تظهر العملات الورقية – وهي عملة غير مدعومة بسلعة مثل الذهب – تحت التهديد.

قد يكون ضعف الدولار الأمريكي علامة مقلقة للمستهلكين الأمريكيين والمصنعين الأجانب الذين يعتمدون على الطلب الأمريكي، ولكن من المحتمل أن يكون هذا إشارة جيدة لأي شخص يستثمر في المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والبلاتين، وغيرها، كما يقول المحللون.

ويعتقد المحللون أيضًا أن الخطر الرئيسي على النظرة الإيجابية للسلع سيأتي من بيئة نمو أضعف بكثير من المتوقع، والتي قد تكون ناجمة عن تجدد الإغلاق الناجم عن التطور السلبي لوباء الفيروس التاجي.

العربية نت