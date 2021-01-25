انعقاد الملتقى الاقتصادي السوداني الباكستاني بين رجال الأعمال بالبلدين





نظمت أمانة العلاقات الخارجية بالاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني بمقره بالحديقة الدولية أعمال الملتقى الاقتصادي السوداني الباكستاني بتشريف رئيس الاتحاد المهندس هاشم صلاح حسن مطر والسفير الباكستاني بالخرطوم سرفراز أحمد خان سبرا وأمين العلاقات الخارجية بالاتحاد الدكتور عبد الحليم عيسى تيمان وأعضاء السفارة الباكستانية بالخرطوم بحضور ومشاركة أكثر من (19) شركة باكستانية في مجالات مختلفة ورجال الأعمال وممثلي الشركات السودانية. وأكد السفير الباكستاني بالخرطوم سرفراز أحمد خان سبرا أهمية تقوية وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بما يحقق مصالح البلدين. وعبّر عن سعادته بانعقاد أعمال الملتقى وإتاحة الفرصة للقاء ممثلي الشركات الباكستانية بلقاء رصفائهم من رجال الأعمال السودانيين في قطاعات محددة للعمل سويا لتطوير العلاقات، لافتا إلى أن باكستان تولي اهمية خاصة بالانفتاح على دول القارة الإفريقية لتعزيز التعاون الاقتصادي، مستعرضا محاور النهضة الاقتصادية بباكستان وأهم أنشطة ومجالات عمل الوفد التجاري الزائر للخرطوم، مؤكدا دعم السفارة بالخرطوم واستعدادها لمعالجة وتذليل كافة المعوقات التي تعترض النشاط التجاري بين البلدين. وبحسب سونا، أكد الدكتور عبد الحليم عيسى تيمان أمين العلاقات الخارجية باتحاد أصحاب العمل أهمية انعقاد الملتقى في هذه المرحلة لتعزيز وتطوير علاقات التعاون التجاري بين البلدين وإقامة شراكات فاعلة بالاستفادة من الفرص الواسعة في مجالات مختلفة وتهيئة الظروف الملائمة بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتجاوز تعقيدات الحصار الاقتصادي، لافتا إلى أن الوفد الاقتصادي الباكستاني الزائر يضم مجالات وأنشطة مهمة تدفع بعملية التعاون المشترك. وقال “نامل أن تسهم زيارة الوفد في تحقيق تطلعات القطاع الخاص وتحقيق مصلحة البلدين”، مشيدا بجهود السفارة الباكستانية لتقوية علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري ورفع حجم التبادلات التجارية، مشيرا إلى عدد من المشروعات الاستثمارية الباكستانية الناجحة بالسودان.

الخرطوم(كوش نيوز)