وزير الطاقة والتعدين المُكلف: إنتهاء أزمة الوقود خلال أيام





أعلن وزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبدالرحمن، إنتهاء أزمة الوقود خلال أيام، وأكد تخصيص (4) مليون لتر من الوقود لولاية الخرطوم.

وقال عبدالرحمن في مؤتمر صحفي يجري حالياً بـ (وكالة السودان للانباء)، إن شركات النقل طلبت سعر جديد لنقل الوقود وأعلن أنها توصلت لاتفاق مع وزارة المالية (الخميس) الماضي، وأشار إلى بدء توزيع الوقود تمهيداً لحل الأزمة الحالية وأضاف (هي مسألة أيام و تنتهي الأزمة).

وأوضح عبدالرحمن أن الوزارة استعرضت خططها لمواجهة الأزمات المتعلقة بالنفط و الكهرباء على المدى المتوسط و البعيد وقال (كان لا بد من تسليط الضوء على البرامج الاستراتيجية) وأضاف (وضحنا أسباب الأزمات الحقيقية).

المصدر: باج نيوز