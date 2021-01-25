والي الخرطوم: ترتيبات لتوفير الخبز المدعوم للجامعات والمدارس





كشف والي الخرطوم أيمن خالد نمر عن ترتيبات لتوفير الخبز المدعوم للجامعات و المدارس و غيرها من المؤسسات، وقطع بأن حكومة الولاية لن تتهاون في مسألة وزن الخبز.

وأقر نمر في مؤتمر صحفي بـ (وكالة السودان للأنباء) يجري حالياً أن بوجود نقص كبير في حصة الدقيق المخصص للولاية حتى نهاية الاسبوع السابق وأشار إلى أن ما يصل من الحصة كان لا يتعدى 60% من حوجة الولاية ، وأعلن أن المالية وضعت الترتيبات اللازمة لاستقرار امداد القمح وأكد أن توزيع الحصة وصل إلى 90% من حوجة الولاية، ونوه إلى أن زيادة أسعار الوقود و الكهرباء والمدخلات الأخرى أدى إلى ارتفاع تكلفة صناعة الخبز، وأعلن عن أتفاق على زيادة نسبة استخلاص القمح لـ 85% و قال (اتفقنا على أن تتم المراجعة حتى لا تزيد نسبة الاستخلاص عن المحدد).

ونوه إلى أن الجهات المختصة ستكون صارمة فيما يتعلق بأوزان الخبز، وقال (وجدنا من خلال التجارب السابقة أن زيادة التكاليف تدعو بعض أصحاب المخابز لتخفيف وزن الخبز) وأضاف (لذلك وجدنا أن تحديد الوزن لقطعة الخبز هو الأنسب ولجأنا للوزن بالكيلو لحفظ حق المواطن).

وأكد نمر صول شحنات من الغاز ميناء من بورتسودان وقال (نأمل أن نصل لتوزيع 300 طن من الغاز للمخابز) وأشار إلى ان حكومة الولاية طرحت استبدال أسطوانات الغاز بغض النظر عن نوع الشركة طالما أن الوزن هو نفسه.

المصدر: باج نيوز