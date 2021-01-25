ترباس يهاجم حكومة الفترة الانتقالية ويعلن هجرته لخارج البلاد





هاجم الفنان كمال ترباس حكومة الفترة الانتقالية ووصفها بالفشل وكشف ترباس عن هجرتة ومغادتة للسودان بصورة نهائية بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية

وقال ترباس في اتصال هاتفي مع قناة الهلال (فترنا من الأزمات التي لا توجد لها حلول فلا كهرباء ولا غاز ولا بنزين) وأضاف (البشير والإخوان لم يفعلوا ما فعله هؤلاء ).

وانخرط ترباس في نوبة من البكاء لم تفلح معها جهود المذيع في إثنائه عنها، ولم يتوقف ترباس خلال اللقاء من انتقاد الحكومة في إدارتها للأزمة الاقتصادية.

يذكر أن السلطات منعت إقامة الحفلات بعد الموجة الثانية لفايروس كورونا والتي أثرت بشدة على أوضاع الفنانين المادية كما فرضت غرامات عالية على المخالفين للقرار.

المصدر: باج نيوز