بيع مدرسة وتحويلها لمخازن في الخرطوم





كشفت إدارة العقارات الحكومية بوزارة التربية والتعليم في الخرطوم عن تعدي وقع على مدرسة كرري الأهلية “مدرسة حسين الأمام”.

وذكرت الوزارة في تصريح صحفي يوم الاثنين, أن التعدي قام به نجل أحد مؤسسي المدرسة, وقام ببيعها لأحد التجار لتصبح مخازن تجارية.

وقال مدير إدارة العقارات الحكومية بالوزارة حمزة حامد أن المدرسة تتبع لوزارة التربية وأن ملكية الأرض حكومية، وأضاف أن ما حدث أن نجل أحد مؤسسي المدرسة استغل سلطاته الإشرافية على المدرسة وقام ببيعها لأحد التجار لتصبح مخازن تجارية.

وأكد حمزة أن الوزارة سوف تمضي في إعادة المدرسة مهامها الأساسية من خلال اتباع الإجراءات القانونية، واعتبر ما حدث هو استغلال سيء للسلطة الإشرافية لمؤسسي المدرسة لافتا إلى أن العقد الأول الذي ابرم في ستينيات القرن الماضي بين حكومة السودان ومؤسسي المدرسة يؤكد أن الغرض من الحكر للأرض أن يتم استغلالها في التعليم، وأن يجدد الحكر بموافقة وزارة التربية والتعليم

المصدر: الانتباهة أون لاين