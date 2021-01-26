مناصرون لإيلا يغلقون الطريق بسنكات ويوقفون حركة البصات السفرية





أعاق محتجون على قرارات إزالة التمكين بتجميد أرصدة رئيس مجلس الوزراء السابق د. محمد طاهر إيلا، أعاقوا حركة البصات السفرية والشاحنات على الطريق القومي صباح اليوم الثلاثاء ٢٦ يناير.

وأكد رئيس غرفة البصات السفرية بولاية البحر الأحمر حسن عبد الفتاح ل(السوداني) أن المحتجين ارجعوا البصات السفرية المتحركة من بورتسودان للولايات، أرجعوها من سنكات، مشيراً إلى أن أصحاب الشاحنات أسهموا أيضاً في إغلاق الطريق أمام البصات احتجاجاً على تعثر حركتهم وأوقفوا شاحناتهم بشكل معيق للحركة قبل الوصول إلى ترس المحتجين على قرارات إزالة التمكين.

وكشف عبد الفتاح أن والي البحر الأحمر المهندس عبد الله شنقراي، اتجه إلى سنكات لإثناء المحتجين عن إعاقة حركة البصات، وأوضح أن هناك حوالي ٣٨ بصاً سفرياً قادمة إلى بورتسودان من الخرطوم وباقي الولايات، ومن الصعب رجوعهم إلى ولاياتهم لتباعُد المسافات، وطالب رئيس غرفة البصات السفرية بوضع حد للإعاقات المتكررة لأنها تكبد شركات النقل خسائر فادحة.

بورتسودان: عبد القادر باكاش..

صحيفة السوداني