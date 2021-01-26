ميناء سواكن يشهد أولى عمليات صادر الماشية السودانية





شهد ميناء سواكن اليوم الثلاثاء، أولى عمليات صادر الماشية السودانية بعد توقف لمدة ثلاثة أشهر، حيث غادرت الميناء ناقلة المواشي الباخرة “حاجة فاطمة “وهي تحمل (8) آلاف رأس من الضأن إلى المملكة العربية السعودية. وأكد المدير العام لهيئة الموانئ البحرية كابتن أونور آدم سلطان، وفق صحيفة السوداني جاهزية الموانئ البحرية لاستقبال صادرات البلاد من الثروة الحيوانية، موضحاً أن فترة التوقف شهدت تجهيزات إسنادية لاستقبال صادرات الماشية عبر ميناء سواكن للإسهام في دعم الاقتصاد الوطني.

الخرطوم ( كوش نيوز)