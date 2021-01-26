الجمارك تحتفل باليوم العالمي





احتفلت هيئة الجمارك السودانية صباح اليوم باليوم العالمي للجمارك تحت شعار ( الجمارك تعزز التعافي والتجديد والمرونة من أجل سلسلة التزويد المستدامة ) بتشريف الفريق شرطة دكتور بشير الطاهر بشير رئيس هيئة الجمارك ومدراء الإدارات العامة والدوائر ولفيف.. من منسوبي الهيئة. وقد خاطب رئيس هيئة الجمارك الفريق شرطة دكتور بشير الطاهر بشير الاحتفال مؤكدا أن الجمارك السودانية حريصة على تسهيل الإجراءات وتطوير الإدارات ومواكبة التطور العالمي ، مضيفاً أن كل عملية تقوم بها قواتنا لضبط تهريب السلع الاقتصادية الإستراتيجية والمدعومة هو خدمة للمجتمع وتعزيز للتعافي وتجديد العهود. وأشار للدور الكبير الذي ظلت تقوم به هيئة الجمارك في رفد خزينة الدولة ودعمها فضلاً عن دور الجمارك في أمن وسلامة المجتمع و حفظ وحماية ثقافة وآثار المجتمع السوداني. و لفت للخطوات الوقائية التي اتخذتها هيئة الجمارك لدرء آثار جائحة كورونا الاقتصادية. وبحسب سونا ، في ذات السياق صرح اللواء شرطة حسب الكريم آدن النور رئيس اللجنة المنظمة للإحتفال لهذا العام (للمكتب الصحفي للشرطة) أن الشعار يحتم على الجمارك السودانية أن تركز على مستقبل متعافي ومتجدد بل يضاف لذلك تطبيق تزويد مستدام بالمعرفة التي تؤدي للتطور. وأضاف إن هذا العام جاء الإحتفال مبسطاً التزاما بالاشتراطات الصحية . والجدير بالذكر أن منظمة الجمارك العالمية أرسلت (20) شهادة إشادة وتقدير لضباط جمارك كانوا مميزين خلال العام الماضي وتم تسليمهم التكريم خلال فقرات الحفل، وتضمن البرنامج المصاحب تكريماً للسيد رئيس هيئة الجمارك من قبل ضباط الصف والجنود بهيئة الجمارك.

الخرطوم(كوش نيوز)