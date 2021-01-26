مو ابراهيم: الدعم في السودان يفيد نسبة صغيرة من السكان الذين يمتلكون السيارات ومولدات الكهرباء





ماذا قال السودانيون للفينانشيال تايمز:

اعدت صحيفة الفينانشيال تايمز المرموقة ملف خاص مطول عن السودان أطلقت عليه “السودان بعد الثورة”.

في أحد مقالات الملف تستشهد التايمز بعينة من المجتمع السوداني تشمل مثقفة ثورية (مزن النيل) ، و رئيس الوزراء ومساعد مدير مكتب رئيس الوزراء (امجيديو فريدشي) وقانوني (نبيل اديب) ، وصحفي معروف (عثمان ميرغني) ورجل أعمال كبير (أسامة داؤود )، وملياردير (مو إبراهيم).

ادناه مقتطفات مما قالته الكوكبة:

مزن النيل: “الكثير كان لديهم أمل حقيقي في التغيير الإيجابي مع هذه الحكومة, ربما يشعرون بخيبة أمل كبيرة الآن. ماذا لدينا الآن؟ الاقتصاد يتداعى والحكومة تضغط من أجل المزيد من السياسات النيوليبرالية. هناك مجاعة اقتصادية في السودان “.

امجد فريد : ” في كل الثورات من الطبيعي أن تسوء الأمور قبل أن تتحسن”.

عثمان ميرغني: “معظم السلطة ما زالت في أيدي الجيش. هذا ليس فقط لأن الجيش استولى على السلطة ولكن لأن المدنيين [في الحكومة] ضعفاء ولا يمكنهم التعامل معها”.

أسامة داؤود ، رئيس مجلس إدارة مجموعة دال :”العاصفة الاقتصادية تضرب أعمالنا. نحن نتأثر مثل كل جزء من الاقتصاد بهذا التخفيض الهائل لقيمة العملة والتضخم المفرط. الخسائر في سعر الصرف تقضي على معظم أرباحك”.

نبيل اديب : “لقد كنا جميعًا معًا تحت شعار إسقاط النظام القديم. لكن الأمر كان يتعلق أيضًا بإنشاء مؤسسات وقوانين يمكن أن تحقق الديمقراطية في السودان. ما يحدث الآن هو نوع من الشعبوية وليس قيادة ديمقراطية “.

مو إبراهيم: “يجب على الحكومة أن تقوم بمجهود أفضل لتوضيح أن الدعم يفيد نسبة صغيرة من السكان الذين يمتلكون سيارات ومولدات الكهرباء.”

حمدوك: “إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب كان بمثابة “تغيير لقواعد اللعبة” ، حيث سيسمح لنا بإعادة التفاوض بشأن متأخرات الديون البالغة 60 مليار دولار ووصول التمويل متعدد الأطراف وتدفقات الاستثمار الأجنبي. الشركات الأجنبية تستكشف بالفعل الفرص ” – مسلطًا الضوء على مذكرة التفاهم الأخيرة مع شركة جنرال إلكتريك لتوفير الطاقة لنحو 600000 أسرة واستكشاف الاستثمارات في الرعاية الصحية الريفية. “لقد مرت ثلاثة عقود تقريبًا منذ أن رأينا مثل هذه الشركات المهمة تتعامل مع السودان”.

ترجمة

د. معتصم أقرع