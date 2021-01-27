انهيارٌ جديدٌ في أسعار الجنيه مُقابل العملات





واصلت أسعار العملات الأجنبية، الارتفاع أمام الجنيه مع استمرار شح المعروض وزيادة حجم المضاربات.

وأوضح متعاملون مع السوق الموازي بحسب (باج نيوز) أن سعر البيع للدولار سجل 315 جنيهاً، مقابل 310 جنيهات (الاثنين)، فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 83 جنيهاً، والدرهم الإماراتي 84 جنيهاً.

وعزا المتعاملون، الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض، إلى جانب سوء الأوضاع الاقتصادية، وتوقّعوا مزيداً من الارتفاع خلال الأيام المقبلة حال استمرار زيادة الطلب.

صحيفة الصيحمة