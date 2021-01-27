وصول باخرة جازولين تحمل (35) ألف طن ميناء بورتسودان





استقبل ميناء الخير بمدينة بورتسودان، باخرة على متنها (35) ألف طن من الجازولين بدأت في إنزال حمولتها لتخفيف ضائقة الوقود.

وقال مدير ميناء الخير، الكابتن حسن قرشي في تصريح صحفي أمس، إنّ الباخرة رست على الرصيف وبدأت في تفريغ حمولتها، متوقعاً أن تعقب هذه الباخرة، أخرى تحمل (39) ألف طن من البنزين. وأوضح قرشي أنّ هنالك (4) بواخر جازولين وباخرة واحدة بنزين في الانتظار، بجانب باخرة أخرى تحمل (5) آلاف وخمسمائة طن من غاز الطبخ، عَلاوةً على باخرة أخرى من الفيرنس.

الخرطوم– جمعة عبد الله

صحيفة الصيحة