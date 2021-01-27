مسؤول بـ”الخطوط السعودية” يؤكد جاهزيتهم لاستئناف الرحلات الدولية ويدعو لهذا الأمر





أكد مدير شؤون التواصل المؤسسي في شركة الخطوط السعودية، المهندس عبدالله الشهراني استعدادهم التام لتنفيذ قرار استئناف الرحلات الدولية للمواطنين يوم الـ31 من شهر مارس المقبل، داعياً إياهم لمتابعة موقع الشركة وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر.

وقال الشهراني في لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الشركة مستعدة لاستئناف الرحلات من حيث الأمور التشغيلية والفنية والإدارية، وهناك تنسيق مباشر مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الرسمية ذات العلاقة.

ودعا المواطنين لمتابعة الموقع الرسمي للشركة وكذلك حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إنهم يقومون بشكل دوري بتحديث قائمة الدول المسموح بالسفر إليها، فما زال الطيران الجوي مغلقاً لدى بعض الدول.

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