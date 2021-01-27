تركيب (3) آليات مُناولة جديدة بميناء بورتسودان





استجلبت هيئة الموانئ البحرية، (3) آليات مناولة جديدة تم تجميعها وتركيبها ليبلغ عدد الآليات الجديدة (13) آلة مناولة في إطار تنفيذ خطة مصفوفة تحديث وتطوير هيئة الموانئ البحرية التي وضعتها لجنة النقل بالآلية الاقتصادية. وأوضح رئيس الفريق الفني الذي قام بتجميع وتركيب الآليات، المهندس محمد إدريس بشير في تصريح صحفي أمس بحسب صحيفة الصيحة، أن الآليات أصبحت جاهزة للدخول إلى دائرة الإنتاج بعد تجميعها وتركيبها ومراجعتها فنياً، وأكد بشير أن التجميع والتركيب تم بخبرات وكوادر سودانية وطنية خالصة، وأوضح أن مهام اللجنة الفنية تشمل فحص الآليات وتجميعها وتركيبها ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات بحضور وكيل الشركة المُصنِّعة.

الخرطوم (كوش نيوز)