بالاستعانة بمحمد رمضان… خدمة غير مسبوقة تدخل العراق





شهد العراق، اليوم الأربعاء، إطلاق خدمة جديدة لأول مرة بالاستعانة بالنجم المصري محمد رمضان.

وأعلنت شركة “زين العراق” للاتصالات في بيان إطلاق خدمات الجيل الرابع (4 G) تجريبيا في جميع محافظات البلاد، بعد استيفائها جميع شروط الترخيص.

وقالت الشركة: “أقوى شبكة 4G-LTE بالعراق نقدمها لكل مشتركينا كأول شركة اتصالات تطلق خدمات الجيل الرابع تجريبيا في جميع محافظات العراق من البصرة (جنوبا) لكردستان (شمالا)”.

وأضافت: “التزمت زين العراق بوعدها لمشتركيها بتوفير أفضل تجربة وسرعة لخدمات الجيل الرابع 4G-LTE على مستوى الشرق الأوسط وستبدأ مسيرة التحول الرقمي في العراق من خلال تقنيات الجيل الرابع التي ستكون أسرع بأضعاف ما موجودة عليه في الجيل الثالث”.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لشركة زين العراق علي الزاهد، قوله: “على الرغم من الظروف التي نمر بها في ظل جائحة كوفيد-19 بالإضافة إلى كافة التحديات التي رافقت اعلان اطلاق الخدمة، نقدم للعراقيين تقنية الجيل الرابع 4G-LTE، التي ستمكننا من تقديم المنتجات والخدمات الأكثر ابتكاراً للمستخدم العراقي في القطاعات الاستهلاكية وريادة الأعمال وإنترنت الأشياء وفي العديد من القطاعات الاقتصادية والصحية والتعليمية”.

وقالت الشركة في حسابها على موقع فيسبوك إنها أطلقت “الحملة الإعلانية الأضخم بالعراق لإطلاق خدمات الجيل الرابع من زين بمشاركة النجوم سيف نبيل ومحمد رمضان”.

وأضافت إنها قامت مؤخرا بحملة لاستبدال شرائح الهاتف التي لا تدعم خدمة الجيل الرابع بواحدة جديدة مجاناً وبنفس الرقم الحالي مع هدية انترنت مجاني.

وفي العراق ثلاث شركات اتصالات، هي “زين العراق” للاتصالات، ويتركز عملها في وسط البلاد وجنوبها، وهي تابعة لشركة “إم تي سي” الكويتية، و”آسيا سل” للاتصالات، وتغطي معظم أنحاء البلاد، و”كورك تيليكوم” وتغطي إقليم كردستان.

العربية نت