جعفر نميري: سبب زيادة الأسعار.. هو انخفاض الجنيه السوداني أمام الدولار





هناك أثنين ممن تحدثوا يسألان عن سبب زيادة الأسعار.

والسبب هو انخفاض سعر الجنيه السوداني أمام الدولار.

ولأنني رفعت الدعم عن جميع السلع فالدولار أصبح الآن يدّوخ جميع العملات.

وقد يأتي وقت تمتليء فيه جيوبكم بالجنيهات وتكونوا غير قادرين على شراء شيء.

الصحف تكتب عن صفوف البنزين، وهم لا يعلمون إنني لا أقدر منذ شهر ونصف على شراء جالون واحد، لسبب بسيط هو إنو لا يوجد المال الذي أشتري به وقد توقف 80% من طاقة المصانع، لأنها تحتاج إلى الوقود لتشغيلها ولا يوجد الوقود الكافي.

نحن يا جماعة بنتعرض لمؤامرة تستهدف شل حركتنا في الإنتاج عشان نكون سوق للتوريد.

منذ أيام أهدي لي أحد الأصدقاء عمة اشتراها من سويسرا؛

عمة سودانية تصنع في سويسرا؟.

الرئيس السابق جعفر نميري

آخر لقاء له في السلطه

25 مارس 1985