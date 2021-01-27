ملاحظات عن مقرر الصف السادس السوداني – مادة اللغة العربية





*ملاحظات عن مقرر الصف السادس – مادة اللغة العربية*

*بقلم أ. عباس محمد عباس إبراهيم*

*معلم لغة عربية – أساس*

1- ملاحظات عامة :

أ- مخاطبة التلميذ والتلميذة في الأسئلة لا معنى لها وفي كثير من الأحيان مربكة على نحو (اكتب / اكتبي )، ( دلل / دللي) فالصياعة للمذكر تشمل الجنسين ولا توقع في أخطاء الصياغة كما سيرد ذلك في تفاصيل الوحدات .

ب- عدم الضبط بالشكل خاصة النحو

ج-التدريبات اللغوية والصرفية قليلة جداً ولا تفي بالغرض

د- نوع الخط المستخدم طمس معالم بعض الحروف والكلمات لذا فلابد من استخدام خط النسخ

ه- المحتويات في بداية الكتاب جاءت دون تحديد للدورس و في شكل عناوين عامة لكل وحدة دون تحديد الدروس وصفحاتها

و- الوحدة الثانية (فن الكتابة) لا علاقة للعنوان بالدروس وليست مستوحاة منه

ز- توزيع فروع اللغة من : (قراءة ، نحو ، إملاء ، أناشيد ومحفوظات ، تعبير) جاءت بطريقة عشوائية مخلة بل أن بعض الوحدات لا توجد بها إلا فرعين أو ثلاثة وفيما يلي نوضح هذا الخلل :

1-القراءة :

(الوحدة الأولى : 4 ، الوحدة الثانية : 6 ، الوحدة الثالثة : 3 ، الوحدة الرابعة : 3 ، الوحدة الخامسة : 3)

2- النحو :

(الوحدة الأولى: لايوجد ، الوحدة الثانية : لايوجد ، الوحدة الثالثة : 2 ، الوحدة الرابعة :1 ، الوحدة الخامسة : 2)

3- الأناشيد والمحفوظات :

(الوحدة الأولى : لايوجد ، الوحدة الثانية : 1 ، الوحدة الثالثة : 2 ، الوحدة الرابعة : 3 ، الوحدة الخامسة : 2

4- التعبير :

(الوحدة الأولى : لايوجد ، الوحدة الثانية : 2 ، الوحدة الثالثة : 1 ، الوحدة الرابعة : 1 ، الوحدة الخامسة : لايوجد)

5-الإملاء :

(الوحدة الأولى : لايوجد ، الوحدة الثانية : 2 ، الوحدة الثالثة : لايوجد ، الوحدة الرابعة : 1، الوحدة الخامسة : 1)

بتجميع الفروع نجد الآتي :

1-القراءة :

( القراءة : 19 درساً ، الأناشيد والمحفوظات : 8 دروس ، النحو : 5 دروس ، التعبير : 4 ، الإملاء : 4 دروس)

وفي ما يلي الملاحظات والأخطاء الواردة في الوحدات بالتفصيل :

*الوحدة الأولى : مراجعة عامة*

الدرس الأول : أكرم من حاتم الطائي :

1/ الخطأ : الصفحة : (3) التدريب رقم (ب) صل /صلى الكلمة بما يناسبها من المعنى : رقم 3. فعمد : قام

التصويب: حذف الفاء من كلمة (فعمد) لاستقامة المعنى ( عمد : قام)

2/ الخطأ: الصفحة : (4) السطر: 8 و 16 و17

د/ من القطعة السابقة استخرج / استخرجي :

ج/ المفعول به

ز/ أعرب / أعربي ما تحته خط :

1- ذبح الغلام (الغنم) 2-سأل رجل (حاتماً)

التصويب : درس المفعول به لم يدرسه التلميذ وسيأتي لاحقاً في صفحة (88) فكيف يطلب منه أن يستخرج وأن يعرب درساً لم يدرسه

3/ الخطأ : الصفحة : (5) السطر: (13)

كلمة (اقفالها) كتبت بهمزة وصل

التصويب : (إقفالها) بهمزة قطع

4/ الخطأ : الصفحة (6) أ/ أجب / أجب عن الأسئلة التالية : 1. (مِمَ) يعاني العالم؟

التصويب : (مِمَّ) مشددة الميم الأخيرة

5/ الخطأ الأول : الصفحة : (7) السطر: (16) :

3- اكتب / اكتبي الفعل الماضي (من الأفعال) الآتية :

– الخطأ الثاني : الأفعال :(تفاقم و تقدم) هي أفعال ماضية

التصويب الأول : اكتب / اكتبي الفعل الماضي للأفعال الآتية، لأن (من) تفيد التبعيض وقد يفهم منها أن يختار التلميذ الفعل الماضي من بين الأفعال المعطاة

– التصويب الثاني : تعدل الأفعال إلى مضارع (يتفاقم و يتقدم )

6/الخطأ : الصفحة : (10) السطر: (12)

2- صل / صلى الكلمة بدها :

كلمة (ألزمتك) جاء الضد بالمرادف وليس الضد ( تركت لك)

التصويب : يختار ضد مناسب (محوت عنك) ( رفعت عنك) أو أي ضد آخر يكون سهلاً.

*الوحدة الثانية : فن الكتابة*

1/ الخطأ : الصفحة : 14

السطر : 4

فالنجاح هدف الإنسان ولكن الوصول إلى هذا الهدف يحتاج…

التصويب :

فالنجاح هو هدف الإنسان ولكن…

الضمير ( يجعل الجملة سليمة والأسلوب صحيحاً)

2/ الصفحة : 15 السطر : 5

(لأنه يملك روح التحدي والمنافسة)

التصويب : الصحيح (يمتلك)

لأن الفعل (مَلَكَ) مضارع (يَمْلِك) ومصدره (مُلكاً) ، والفعل (يمتلك) مصدره (إمتلاك) فهو من ناحية المعنى والتصريف أدق و أنسب

3/ الصفحة : 16 السطر : 2

أ/ ن النص استخرج…

التصويب : من النص ( خطأ طباعي)

4/ الصفحة : 19 السطر : 7 – 8

اقرأ / اقرئي النص…

التصويب : كتبت همزة اقرأ فوق الألف والصحيح تحته (قاعدة التقاء الساكنين)، (اقرإِ النص)

4/ الصفحة : 22 السطر : 6

وهنا ذكرت أن كثيراً من أسرى الاستبداد…

التصويب : وهنا تَذَكَّرْتُ

5/ الصفحة : 23 السطر : 14

اقرأ / اقرئي النص…

التصويب : كتبت همزة اقرأ فوق الألف والصحيح تحته (قاعدة التقاء الساكنين)، (اقرإِ النص)

6/ الصفحة 24 قصيدة (وفاء الكلب)

الأخطأء هي :

(ذات يومِ)، (الرِياض) ، (ورائِه) (الثُعبان)، (الشَيطان)، (اللَه)، (السَلامه)، (الزَمان)، (الشَجره)، (الطَير)، (واِتخذ)، (النَبحَ)، (طائِر)، (ياأهل)

التصويب :

(ذات يومٍ) بالتنوين بالكسرتين لأنه نكرة وكذلك مصروف فلا ينبغي أن يمنع من الصرف ، (الرِّياض) الراء شمسية تشدد ، (ورائه)توضع الكسرة تحت الهمزة ليس تحت الياء ، (الثُّعبان) تشدد الثاء لأنها شمسية ، (الشَّيطان) تشدد الشين لأنها شمسية ، (اللَّه) تشدد لام حتى لا يتغير معنى الكلمة ، (السَّلامة) تشدد السين لأنها شمسية ، (الزَّمان) تشدد الرأي لأنها شمسية ، (الشَّجرة) تشدد الشين لأنها شمسية ، (الطَّير) تشدد العطاء لأنها شمسية ، (واِتخذ) تحذف الكسرة حتى لا تصبح كهمزة القطع في النطق ، (النَّبحَ) تشدد النون لأنها شمسية ، (طائر) الكسرة تحت الهمزة وليس تحت الياء، (يأهل) تحذف ألف ياء النداء حسب القاعدة والتي سيدرسها التلميذ في صفحة 42

الصفحة : 25

السطر : 7

الملاحظات والأخطاء :

معنى كلمة ينذر : حذر وينبه

التصويب : ينذر فعل مضارع ولابد أن يأتي معناه بالمضارع (يحذر وينبه)

الصفحة : 27

السطر : 2

الملاحظات والأخطاء :

ج/ استخرج /استخرجي من القصيدة الآتي :

2- ثلاثة جمل بها مفعول به

التصويب : سبق التوضيح بأن الدرس سيأتي لاحقاً في صفحة 88

الصفحة : 35

السطر : 1

الملاحظات والأخطاء :

ه/ اقرأ / اقرئي النص…

التصويب : كتبت همزة اقرأ فوق الألف والصحيح تحته (قاعدة التقاء الساكنين)، (اقرإِ النص)

الصفحة : 36

السطر : 2

الملاحظات والأخطاء : املأ / املئي الفراغ …

التصويب : كتبت همزة املأ فوق الألف والصحيح تحته (قاعدة التقاء الساكنين)، (املإ الفراغ)

الصفحة : 36

السطر : 6

الملاحظات والأخطاء :

ه/ اقرأ / اقرئي الأبيات …

التصويب : كتبت همزة اقرأ فوق الألف والصحيح تحته (قاعدة التقاء الساكنين)، (اقرإِ الأبيات)

الصفحة : 36

السطر : 11

الملاحظات والأخطاء :

ج/ دلل / دللي على الأفعال التي بدت فيها ألف التفريق بعد واو الجماعة :

التصويب :

أولاً : هذا السؤال يتبع للسؤال (ب) وليس هو سؤال منفصل وإلا فأين هو السؤال (ب)

ثانياً : الصياغة مربكة والمطلوب استخراج الأفعال من الأبيات أعلاه ولذلك تكون الصياغة الصحيحة هي : (استخرج / استخرجي من الأبيات أعلاه الأفعال التي بها ألف التفريق )

ويعاد الترقيم من جديد ليصبح (أ) ، (ب) ، (ج) ، (د) فقط بدون (ه)

الصفحة : 36

السطر : 16

الملاحظات والأخطاء :

ه/ وجه إلى زملائكَ / زميلاتكِ ثلاث نصائح تحثهم / تحثيهن فيها على إرتياد مكتبة المدرسة مستخدماً / مستخدمةً أفعالاً تنتهي بألف فارقة

التصويب :

أولاً يعدل ترقيم إلى (د)

ثانياً : لا يمكن الإتيان بألف فارقة مع مخاطبة جمع المؤنث لأنها تخص جماعة الذكور و لذا السؤال الصحيح هو :

هات / هاتي ثلاث جمل بها ألف التفريق تحث / تحثي فيها على إرتياد مكتبة المدرسة

الصفحة 37 قصيدة حكم وفضائل

البيت الثالث : وما من شدةٍ (إلاَّ) سيأتي

التصويب : (إِلَّا) الشدة والفتحة في اللام لأن الألف ساكنة

البيت الخامس : يعيش المرء ما (استحيى) بخير

التصويب : (استحيا) بالألف الطويلة

البيت السابع : ولم تستحي فافعل ما تشاء

التصويب : (ولم تستحِ) بحذف حرف العلة

الصفحة : 38

السطر : 4

الملاحظات والأخطاء :

معاني المفردات :

المخزي : مردها خزي وهو الذل والهوان

التصويب : مفرد (المخازي) ليس (خزي) وإنما (المخزاة ) وبذلك يصبح المعنى الصحيح هو : المخازي : مفردها المخزاة وهو الذل والهوان

الصفحة : 38

السطر : 9

الملاحظات والأخطاء :

أ/ أجب / أجيبي عن الأسئلة التالية :

7. الحياء يهيئ للإنسان حياة…. و…. من الوقوع في (الخطأ) …

التصويب : كلمة (الخطأ) مجرور بحرف الجر (في) ولذا تكتب الهمزة على ألف في آخر الكلمة تحت الألف وليس فوقه (الخطإِ)

الصفحة : 39

السطر : 9

الملاحظات والأخطاء :

الثاني : وضح /وضحي معنى كل كلمة تحتها خط :

1- الحر يجتنب المخازي (تم وضع خط على كلمة الحر)

أصبح السجين حراً لم يوضع خط على كلمة حراً)

التصويب : وضع خط تحت كلمة (حراً)

الصفحة : 40

السطر : 10

الملاحظات والأخطاء :

الخامس : دنيء ، جريء ، مليء ، رديء

اكتب / اكتبي كل كلمة مما سبق في مكانها المناسب مجنونة بالفتح وفق المثال الآتي :

* كان الجندي …..

* قرأت كتاباً….. بالموضوع الجديدة

*لم يكن أسلوبك ….. وإنما كان رفيعاً

التصويب :مكرر في صفحة (42) و (43)

الصفحة : 41

السطر : 12

الملاحظات والأخطاء :

كتبت قاعدة حذف ألف يا النداء قبل الأمثلة وكتبت بعد الأمثلة

التصويب : تحذف القاعدة قبل الأمثلة

*الوحدة الثالثة : حكم و طرائف*

الصفحة : 47

السطر : 13

الملاحظات والأخطاء :

5- اذكر / اذكري جمع الكلمات التالية على نحو المقال :

قِرْد : قِرَدَة

رب :

فيل :

التصويب :

أولاً : على نحو (المثال) ليس ( المقال)

ثانياً : كلمة (رب) لها جمعان فقط ليس من بينها الجمع المطلوب في المثال : رب تجمع على : أرباب و ربوب ولا تجمع على (رِبَبَة)

الصفحة 51 قصيدة أوقاتي

الأخطاء :

البيت الأول : (طَمُوحِيَّ)، ( أَسُمُوٌّ)

البيت الثاني : (الحياةِ)، (بِأَوْقَاتِ)، (تُضِيعُ)، (سَدًى) ، (بِتَنْظِيمِيٍّ)، (لِأَوْقَاتِيٍّ)

البيت الثالث : (أَدَرْبَ)، (النَّفْسِ)

البيت الرابع : (تُغَنِّينِي)، (فَيَحْلُوُ)، (ذَاتِيٍّ

البيت الخامس : (مَنْزِلَةٍ) ، (بالشهاداتي)

البيت البيت السابع : (بِالرِّيَاضَةٍ)

البيت الثامن : (هَاجٍ)، (مَرْكَبِيُّ)، (بَحْرِ)،

البيت التاسع : (لُمِبْتَعِدٍ)،

البيت العاشر : (وَحِيدَ)، (أَغَنَّى)، (صَدَاقَتُي)

التصويب :

البيت الأول : (طُمُوحِي) بضم العطاء وحذف التشديد في الحرف الأخير ، ( أَسْمُو) بسكون السين وحذف التشديد المتون بالضم

البيت الثاني : (الحياةُ) بضم التاء المربوطة ، (بِأَوْقَاتٍ) تنوين التاء بالكسرتين لأنها مصروفة ، (تَضِيعُ) بفتح التاء ، (سُدًى) بضم السين ، (بِتَنْظِيمِي) بحذف التنوين ، (لِأَوْقَاتِي) بحذف التنوين

البيت الثالث : (أُدَرِّبُ) بضم الهمزة وتشديد الراء بالكسر وضم الباء، (النَّفْسَ) بفتح السين لأنها مفعول به

البيت الرابع : (تُغْنِينِي) بيكون الغين وكسر النون الأولى دون تشديد ، (فَيَحْلُو) حذف الضمة من الواو ، (ذَاتِي) حذف التنوين المشدد بالكسر

البيت الخامس : (مَنْزِلَةً) تمييز منصوب ، (بالشهاداتي)حذف الياء واستبدالها بكسرة

البيت البيت السابع : (بِالرِّيَاضَةِ) حذف التنوين واستبداله بكسرة واحدة

البيت الثامن : (هَاجَ) الفعل لا ينون وهو ماضي مبنى على الفتح ، (مَرْكَبِي) حذف التنوين والضمة ، (بَحْرُ) بالضمة لأنها فاعل

البيت التاسع : (لِمُبْتَعِدٍ) بكسر اللام وضم الميم

البيت العاشر : (وَحِيدٌ) مرفوع لأنه خبر إنَّ، (أَغْنَى) بسكون الغين وفتح النون من غير تشديد ، (صَدَاقَاتِي) بكسر التاء وليس ضمها

الصفحة : 53

السطر : 1، 3 ، 4 ، 5 ، 6

الملاحظات والأخطاء :

أ/ اقرأ / اقرئي المقطع الأول

اقرأ / اقرئي المقطع الثاني

اقرأ / اقرئي المقطع الثالث

اقرأ / اقرئي النص

ب/ اقرأ / اقرئي النص.

التصويب : كلمة (اقرأ) سبق ذكرها تكتب الهمزة تحت الألف للقاعدة التقاء الساكنين

الصفحة : 54

السطر : 6 ، 12

الملاحظات والأخطاء :

أ/ اقرأ / اقرئي النص

ب/ اقرأ / اقرئي المثالين

التصويب : كلمة (اقرأ) سبق ذكرها الهمزة تكتب تحت الألف للقاعدة التقاء الساكنين

الصفحة : 55

السطر : 15

الملاحظات والأخطاء :

ب/ اقرأ / اقرئي الأمثلة

التصويب : كلمة (اقرإ) سبق ذكرها تكتب الهمزة تحت الألف للقاعدة التقاء الساكنين

الصفحة : 57

السطر : 2

الملاحظات والأخطاء :

ب/ املأ / املئي الفراغات

التصويب : كلمة (املإ) سبق ذكرها

تكتب الهمزة تحت الألف للقاعدة التقاء الساكنين

الصفحة : 58

السطر : 5

الملاحظات والأخطاء :

نموذج الإعراب :

في : حرف جر

عَمَلِنَا : عمل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة ، والضمير نا ضمير متصل مجرور بالإضافة

التصويب :

عَمَلِنَا : عمل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة ، والضمير نا ضمير مبنى على السكون في محل جر بالإضافة

والسبب أن الضمائر مبنية فهي تعرب في محل رفع أو نصب أو جر والإعراب أعلاه جعلها معربة وليست مبنية

الصفحة : 59

السطر : 14

الملاحظات والأخطاء :

لايفلح الحديد إلا الحديد

التصويب : المثل الصحيح هو ( لا يفل الحديد إلا الحديد ) وهناك آخر هو ( الحديد بالحديد يفلح) والمثل المعطي خلط بين المثلين فإما أن يؤخد أحدهما كاملاً أو يترك كاملاً ولكن الدمج بينهما يعيب المثلين

الصفحة رقم 60 رقم 5/ قال الإمام الشافعي :

السطر الأول : (تَحَيَّا) ، (ذَنبَكَ)

البيت الثاني : (تَذَكُّرٌ)، (عَوْرَةُ)، (امرئٍ)، (فَكُلَّكَ)، (أُلَسِّنُ)

البيت الثالث : (وَعَيْنَكَ)، (أُعَيِّنُ)

البيت الرابع : (وِعَاشِرٌ)، (سَامِحِ)، (وَلَكِنَّ)

التصويب :

السطر الأول : (تَحْيَا) ، (ذَنبُكَ)

البيت الثاني : (تَذْكُرْ)، (عَوْرَةَ)، (امرئ) التنوين تحت الهمزة وليس الياء، (فَكُلُّكَ)، (ألْسُّنُ)

البيت الثالث : (وَعَيْنُكَ)، (أَعْيُنُ)

البيت الرابع : (وِعَاشِرْ)، (سَامِحْ)، (وَلَكِنْ)

كما أن القصيدة الصحيحة في ديوان الشافعي جاءت على غير ما جاء في الكتاب بتغيير كثير من كلماتها :

إِذَا رُمْتَ أَنْ تَحْيَا سَلِيْمَاً مِنَ الأَذَى

وَ دِيْنُكَ مَوْفُوْرٌ وَعِرْضُكَ صَيِّنُّ

لِسَانُكَ لَا تَذْكُرْ بِهِ عَوْرَةَ امْرِئ

فَكُلُّكَ عَوْرَاتٌ وَلِلنَّاسِ أَلْسُنُ

وَعَيْنَاكَ إِنْ أَبْدَتْ إِلَيْكَ مَعَايِِبَاً

فَدَعْهَا وَقُلْ يَا عَيْنُ لِلنَّاسِ أَعْيُـنُ

وَعَاشِرْ بِمَعْرُوْفٍ وَسَامِحْ مَنِ اعْتَدَى

وَدَافِعْ وَلَكِنْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

الصفحة : 61

السطر : 8

الملاحظات والأخطاء :

يعيش المرء بأصغريه

التصويب : المثل الصحيح هو ( إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه)

الصفحة 61 قال الحسين بن مطير :

(أَحَبَّ) مَكارمَ الأخلاقِ (جَهَدَي)

(وأَكَرُّهُ) (أَنَّ) أَعِيبَ (وَأَنَّ) أُعَابَا

وَأَصْفَحُ عَنْ (سَبَّابِ) النَّاسِ (حُلْمًا)

(وَشَرَّ) النَّاسِ مَنْ (يُهْوَى) السِّبَابَا

ومَنْ هَابَ الرِّجَالَ(تُهَيَّبُوهُ)

ومَنْ (حَقَّرَ) (الرُّجَّالَ) فَلَنْ يُهَابَا

التصويب : الكلمات التي بين الأقواس ضبطت بالشكل خطأً والصحيح هو :

(أَحبُّ) مَكارمَ الأخلاقِ (جَهْدِي)

(وَأَكْرَهُ) (أَنْ) أعيبَ (وَأَنْ) أُعابَا

وأصفَحُ عَنْ (سِبَابِ) النَّاسِ (حِلْمًا)

(وشرُّ) النَّاسِ مَنْ (يَهْوَى السِّبابَا

ومَن هاب الرِّجَالَ (تَهَيّبُوهُ)

ومَنْ (حَقَرَ) (الرِّجَالَ) فلن يُهابَا

الصفحة : 62

السطر : 14

الملاحظات والأخطاء :

عد / عدي إلى المعجم وابحث / ابحثي عن معاني الكلمات التالية :

العمالقة – ازدراه – جهدي – موجز – صيِّن

التصويب :

أولاً : الفعل (عد) فعل أمر من الفعل (عاد) ومضارعه (يعود) ومونثه (تعودين) والأمر منه (عودي) وليس (عدي)

ثانياً : كيف يبحث التلميذ في المعاجم وهو لم يدرس طريقة البحث فيها وشروطها و في الزيادة والتجريد و الأرجاع إلى الأصل.

*الوحدة الرابعة : متفرقات*

الصفحة : 72

السطر : 7

الملاحظات والأخطاء :

ب/ اختر / اختاري عنواناً مناسب القطعة

1/ الأرنب والتمرة 2/ الثعلب المكار

3- حكمه الضب

التصويب :

أولاً : كلمة (مناسب) الصحيح أن تنون بالفتحتين لأنها نعت لمنصب وهو عنوان

ثانياً : كلمة (حكمه) خطأ والصحيح (حكمة) بالتاء المربوطة وليس بالهاء

الصفحة 73 قصيدة أبناء المدارس

البيت الثالث : (هدىً)

البيت الخامس : (إلاَّ)

البيت الحادي عشر : (فتىً)

البيت الثاني عشر : (فَرَجِّ)

التصويب :

البيت الثالث : (هدًى) تنوين المقصور

البيت الخامس : (إلَّا) الألف ساكنة والشدة والفتحة في اللام

البيت الحادي عشر : (فتًى) تنوين المقصور

البيت الثاني عشر : (فَارْجُ) لأن ماضيها (رجا) ومضارعها (يرجو)

الصفحة : 78

السطر : 21

الملاحظات والأخطاء :

مبارءة شرعية

التصويب : كلمة (مُبَارَأَةٌ) تكتب هكذا بالهمزة على الألف وليس على السطر لأن القاعدة تقول : “إذا كانت الهمزة في وسط الكلمة مفتوحة وما قبلها مفتوح تكتب على ألف مثل : (مُفَاجَأَةٌ)

الصفحة : 79

السطر : 5

الملاحظات والأخطاء :

معاني المفردات :

مبارءة : براءة

التصويب :

أولاً : كلمة (مُبَارَأَةٌ) تكتب كما سبق توضيح بالهمزة على الألف

ثانياً : ليس معناها براءة وذلك للآتي :

(براءة) من الفعل ( برأ) والذي يعني عدم الذنب والبرئ هو غير المذنب ، وكلمة (مُبَارَأَةٌ) من الفعل (بَارَأَ) أي (فَارَقَ) و (المُبَارَأَةُ الشرعية) أيضاً تطلق على ( الطلاق) لأن الزوجين يفترقان والطمبوري كان يطلب مفارقة حذاءه والابتعاد عنه وليس هنا ما يدل على معنى البراءة الذي ورد بعاليه

الصفحة : 80

السطر : 14

الملاحظات والأخطاء :

كلمة (كني) وردت بالياء

التصويب : كنية جمعها (كنى) بالألف اللينة وليس بالياء

الصفحة : 87

السطر : 2 – 10

الملاحظات والأخطاء :

1/ أكمل / أكمل ما يلي في دفتركَ/ دفتركِ

3/ أكمل / أكمل ما يلي في دفتركَ/ دفتركِ

التصويب : كلمة دفتر كلمة فارسية والصحيح أن نقول (كراستك)

الصفحة : 88

السطر : 3

الملاحظات والأخطاء :

أ/ اقرأ / اقرئي الأمثلة

التصويب : كلمة (اقرأ) سبق ذكرها الهمزة تكتب تحت الألف لقاعدة التقاء الساكنين

الصفحة : 89

السطر : 3

الملاحظات والأخطاء :

المفعول به :

اسم وقع عليه فعل الفاعل ، ويكون منصوباً ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره .

التصويب : تحديد علامة النصب بأنها الفتحة الظاهرة على آخرة هذا يخرج بقية علامات النصب الأخرى في حالة المثنى والجمع بأنواعه وعليه كان من الأفضل تبيان الحكم ونقول وحكمه النصب أو يكون منصوباً ونقف عندها دون أن نورد جزء من الحكم والخاص بالمفرد فقط

الصفحة 93 قصيدة رئيس القوم

البيت السادس : (لُمخْتَلِفُ)

التصويب : (لَمُخْتَلِفٌ) بفتح اللام وضم الميم وسكون الخاء والتنوين بالضمتين على الفاء.

الوحدة الخامسة : وطني

الصفحة : 100

السطر : 6

الملاحظات والأخطاء :

أ/ ضع / ضعي كل كلمة في القائمة (2) أمام ما يناسبها في القائمة (1)

القائمة (1) المربع الأخير فارغ والقائمة (2) فيه كلمة (بئر) مكررة

التصويب : يحذف المربع في القائمة (1) وكلمة (بئر) من القائمة (2)

الصفحة : 101

السطر : 7

الملاحظات والأخطاء :

ب/ اقرأ / اقرئي الجمل

التصويب : كلمة (اقرإ) سبق ذكرها تكتب الهمزة تحت الألف لقاعدة التقاء الساكنين

الصفحة 104 نشيد قومي

البيت الأول : (لَبْيكَ)

البيت الثالث عشر :(فَتَىً)

البيت السابع عشر : (استقلالِهَا)

التصويب :

البيت الأول : (لَبْيكِ) بكسر الكاف

البيت الثالث عشر :(فَتًى) تنوين المقصور

البيت السابع عشر : (استقلالَهَا) بفتح اللام لأنها مفعول به

الصفحة : 107

السطر : 10

الملاحظات والأخطاء :

التدريب الثالث : هات / هاتي المضارع لما يأتي واضبطه / اضبطيه بالشكل كما في المثال :

نادى. : ينادي

دافع :

قاتل :

سالم :

شاهد :

التصويب :

أولاً : المثال غير مضبوط بالشكل الذي طلب من التلميذ أن يضبط مثله كما في المثال

ثانياً المثال :(نادي : ينادي) فعل يأتي آخره ياء لا تظهر الضمة على الياء وتقدر والأفعال المعطاة صحيحة تقبل أن نضع عليها الضمة لذا وجب تغيير المثال ليتناسب مع المطلوب

الصفحة : 108

السطر : 1

الملاحظات والأخطاء :

ب/ اقرأ / اقرئي الجمل

التصويب : كلمة (اقرإ) سبق ذكرها تكتب الهمزة تحت الألف لقاعدة التقاء الساكنين

الصفحة 119 قصيدة عرس السودان

البيت الثاني والسابع :(وانت)

البيت الحادي عشر و السادس عشر والرابع والعشرون والخمس والعشرون : (فداً)

التصويب :

البيت الثاني والسابع :(وأَنْتَ) بهمزة قطع وليس بهمزة وصل

البيت الحادي عشر و السادس عشر والرابع والعشرون والخمس والعشرون : (فدًى) تكتب ألف لينة والتنوين في الحرف الذي قبلها.

*خاتمة* :

ما نريده أن يكون بين يدي التلميذ كتاب خالي من الأخطاء والملاحظات حتى نعزز عنده سلامة النطق والقراءة السليمة ومن الضروري أيضاً أن يضبط كتاب اللغة العربية بالشكل حتى يستطيع التلاميذ القراءة الصحيحة وكذلك الدروس النحوية لأهمية معرفة الإعراب وأن تكون الأسئلة واضحة لا لبس فيها وأن يخلو الكتاب من الأسئلة الطويلة والمتشعبة وأن يصل إلى المطلوب من أول وهلة يقرأ فيها السؤال.

وكل أمنياتنا أن يتم عمل تناسب لفروع اللغة العربية في الوحدات على أن تشتمل كل وحدة على فروع اللغة الخمسة كما لابد من زيادة التدريبات اللغوية والصرفية حتى نشبع رغبة التلميذ ونعطية جرعة مناسبة ومناسبة مع سنه.

كما لاحظت استخدام التذكير والتأنيث في التدريب والأسئلة

وبالله التوفيق،،،

*عباس محمد عباس إبراهيم*

*معلم لغة عربية – أساس*