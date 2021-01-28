خطيب ليلي أحمد زاهر نجل مطرب مشهور .. شائعات لم يتم نفيها





تصدرت الفنانة ليلى أحمد زاهر تريند مؤشر البحث جوجل وذلك بعد مشاركتها في بطولة مسلسل في بيتنا روبوت .

وما لا يعرفه الكثير عن ليلى أحمد زاهر أنها تبلغ من العمر 17 عامًا ، فهي من مواليد 2003 وقد بدأت مشوارها الفني وعمرها لم يتجاوز الخمس سنوات وحققت شهرة واسعة من خلال مشاركتها في بطولة عمر وسلمى.

طاردت ليلى أحمد زاهر شائعات كثيرة تزعم إرتباطها بتيم مصطفى قمر إلا أنها لم تؤكد أو تنفي هذه الشائعات .

تمتلك ليلى أحمد زاهر شعبية واسعة على السوشيال ميديا ، فعدد متابعيها على إنستجرام يتجاوز إثنين مليون متابع .

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