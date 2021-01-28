مصر.. مطالبة بالحبس 12 عاماً لكل رجل يرتكب هذه “الجريمة” في حق زوجته





علق الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة الإسلامية، على تعدى الزوج على زوجته بالضرب، مؤكدًا أن هذا لا يجوز أبدًا، وأن المقصود بالضرب في الإسلام يُشبه التلويح بـ”السواك”، دون أذى أو ألم.

وأضاف “عطية”، خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج “يحدث في مصر”، أن الاعتداء على الزوجة أو ضربها لا يجوز شرعًا، قائلاً: “ما نراه الآن يُشبه الشروع في القتل”، مؤكدا الزوج الذى يضرب زوجته بهذه الطريقة مجرم والحياة معه لا يقره الإسلام بحال، مُطالبًا بحبس كل رجل يعتدى على زوجته بالضرب لمدة تصل إلى 12 عامًا، وليس 3 أو 5 سنوات كما اقترحت إحدى النائبات في مجلس النواب في مشروع قانون تقدمت به الأحد الماضي، مشيرًا إلى أن اعتداء الرجل على زوجته بالضرب يُبيح لها طلب الطلاق منه، وفق “اليوم السابع”.

من ناحية أخرى، علق الدكتور مبروك عطية، على حادث مقتل تلميذة على أيدى أصدقائها بوضع السم لها، قائلًا: “جريمة دس تلميذات السم لزميلاتهن دليل على أن الدنيا حالها اتشقلب”، موضحًا أن النفس أشد خطرًا على الإنسان من الشيطان.

صحيفة البيان