انهيار غير مسبوق للجنيه مُقابل العملات الأجنبية





حطّمت العملات الأجنبية بالسوق الموازي، أرقاماً قياسية وأدّى ارتفاع الطلب الكبير على الدولار لزيادة جديدة في العملات مقابل الجنيه.

وأوضح مُتعاملون مع السوق المُوازي لـ(الصيحة)، أنّ أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه متحركة بصورة وصفوها بالمُخيفة لجهة عدم ثبات السعر وارتفاع الدولار على رأس كل ساعة خلال يوم أمس، وسجّل سعر البيع للدولار الأمريكي 330 جنيهاً، والشراء بواقع 325 جنيهاً، وقفز سعر الريال السعودي إلى 85 جنيهاً للبيع، و83 جنيهاً للشراء، وارتفع سعر الدرهم الإماراتي دبي إلى 90 جنيهاً للبيع، ووصل سعر البيع لكل من اليورو 380 جنيهاً، فما وصل الجنيه الإسترليني لـ410 جنيهات، أما الجنيه المصري بلغ 21 جنيهاً.

صحيفة الصيحة