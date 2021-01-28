وكيل النفط يدعو لتوحيد أسعار المحروقات في كل الولايات





دعا وكيل قطاع النفط بوزارة الطاقة والتعدين د.حامد سليمان الى توحيد سعر الوقود في كل ولايات السودان لازالة التشوهات التي تصاحب فرق السعر من ولاية الى اخرى مما ادى الى الندرة والأزمات والغبن بين ابناء الشعب الواحد . جاء ذلك لدى مخاطبته اللقاء التفاكري لأمناء حكومات الولايات ومديري المالية والنقل والبترول بالولايات حول اختلاف أسعار المحروقات والتي نظمته الادارة العامة للامداد وتجارة النفط بوزارة الطاقة والتعدين بالخرطوم اليوم بحضور وكيل ديوان الحكم المحلي هذا وقد شمل اللقاء تقديم عدد من أوراق العمل قدمها ديوان الحكم المحلي وإدارة الإمداد وتجارة النفط بوزارة الطاقة والتعدين وتناولت الأوراق عدد من التوصيات فيما يتعلق بتوحيد سعر الوقود في كل ولايات السودان واحكام التنسيق والرقابة وكشف وكيل قطاع النفط عن اهداف اخرى لهذا اللقاء تتمثل في مناقشة خطة تحديث البيانات الخاصة باستهلاك الوقود في السودان مبيناً ان أخر تحديث تم في العام 2018م موضحاً ان التوسع الكبير الذي حدث في السودان خلال الأعوام الماضية علي مستوى القطاعات الخدمية المرتبطة بالوقود يتطلب تحديث بيانات الاستهلاك ، كما اشار الى هدف اخر يتمثل في المزيد من التنسيق بين الوزارة والولايات فيما يتعلق بالتغذية الراجعة والتي من خلالها تكتمل المعلومة لضمان استلام الولايات لكامل حصتها واستخدامها في اغراضها التي خصصت لها علي مستوى الزراعة والخدمات وبحسب سونا ، أكد الوكيل استعداد وزارة الطاقة والتعدين لتقديم التدريب الكافي لأبناء الولايات الذين يعملون في إدارات النقل والبترول حتى يتمكنوا من خدمة ولاياتهم وتجنيبها الازمات مشيراً الي ان الوقود يشكل اهمية كبيرة ويعد منتجاً حيوياً يؤثر علي حياة الناس بصورة مباشرة ومن جانبه قال وكيل ديوان الحكم المحلي حسان نصر الله ان اللقاء يضم فئات مختلفة ومهمة جداً تمثل شركاء الوقود في البلاد القطاع الخاص وأمناء الولايات وديوان الحكم المحلي ووزارة الطاقة والتعدين مبيناً ان النفط يعد سلعة استراتيجية لذلك لابد من إشراك كل الجهات التي تعمل وتتأثر بالنفط لتقرر في شأنه بالتعاون مع وزارة الطاقة والتعدين مؤكداً ان البيانات الدقيقة والصحيحة تساعد في توفير حاجة الولايات من الوقود ومراقبتها داعياً إلى الاهتمام بالنفط كمصدر اول للطاقة حيث لم تستغل بعد الطاقات البديلة الخضراء والمصاحبة للبيئة.

الخرطوم(كوش نيوز)