وزير الطاقة يتفقد حقل هجليج و يلتقي سفير دولة كندا





التقى وزير الطاقة و التعدين المكلف خيري عبد الرحمن أمس في زيارتة لحقل هجليج بولاية غرب كردفان بسفير كندا المعتمد في السودان ادريان نورفولك و والي ولاية غرب كردفان حماد عبد الرحمن و حليمة حشاش رئيس شركة تو بي اوبكو التي تدير حقل هجليج النفطي و جاءت الزيارة بدعوة من وزارة الخارجية و تلبية لرغبة السفارة الكندية التي أبدت اهتمامها بالوقوف مع وزارة الطاقة و شركة تو بي اوبكو على المنشأت الصحية في هجليج و غيرها من زيارات سابقة لمناطق التعدين منجم ابوتولو في الفولة و استمع فيها لقيادات المجتمع المحلي، كما ابدى السفير الكندي رغبته في التعاون مع السودان في مجالى النفط و المعادن. وبحسب سونا ، قال الوزير خيري عبد الرحمن أن مبادرة السفارة الكندية هي بمثابة فرصة عملية لعرض إستعدادنا للتعاون و الانفتاح على العالم ودولة كندا على وجه الخصوص لما لها من استثمارات سابقة في البلاد و معروفة في حقول النفط. و أطلع المهندس خيري عبد الرحمن سفير كندا إبان زيارتهما حقل هجليج عن مشاريع و دراسات مسبقة اعدتها وزارة الطاقة و التعدين لتطوير قطاع النفط و تنمية المجتمع المحلي في مناطق البترول، و وعد القائم باعمال السفارة الكندية بعرضه على المختصين بقطاع النفط في بلده بداعي الاستثمار. و صرح و الي غرب كردفان حماد عبد الرحمن بانه يعول على قطاع البترول و يتطلع لرؤية خدمات اكثر و استثمارات اكبر في ولاية غرب كردفان بتعاون المجتمع المحلي و إدارة التنمية و الخدمات الاجتماعية في وزارة الطاقة والتعدين و لتغيير حياة سكانها للأفضل داعيا للنهوض بولايته و انسانها . و من جانبه اعرب السفير الكندي بالسودان عن سعادته بزيارة ولاية غرب كردفان. و أعلن عن استعداده لزيادة سعة مشفى هجليج و استمع إلى الأطباء العاملين بها.

الخرطوم(كوش نيوز)