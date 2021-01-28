المالية تنشر موازنة العام 2021 بموقعها الالكتروني





أصدرت دكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة قراراً بأن تقوم الإدارة العامة للموازنة بنشر البيانات والتقارير الخاصة بالوزارة على الموقع الإلكتروني الخاص بها بما في ذلك موازنة العام 2021. وأوضحت دكتورة هبة أن القرار يأتي في إطار تعزيز مبدأ الشفافية في المال العام و سعياً لتمليك المعلومات والحقائق لكافة افراد الشعب السوداني كأحد اهداف ثورة ديسمبر المجيدة وأنفاذاً لمتطلبات الفترة الانتقالية، و أضافت أن هذا القرار يملك الرأي العام تفاصيل وبيانات الموازنات السنوية وتقارير أداء الوزارة الدورية ليكون مطلعاً علي مجريات سير العمل . وبحسب سونا ، ابانت ان الوزارة ستقوم بنشر (نسخة المواطن) من موازنة العام 2021 بالإضافة الى نسخة باللغة الإنجليزية في الأيام المقبلة. كما يمكن للمواطنين الاطلاع على كتاب الموازنة الكامل عبر الرابط التالي http://bit.do/Sudan-2021-Budget.

الخرطوم(كوش نيوز)