شاهد بالصور: الإعلامية أروى خوجلي تسحر الأسافير بإطلالتها المميزة وتحصد آلاف الإعجابات





تداول ناشطون بمنصات مواقع التواصل الإجتماعي بعض الصور الخاصة بالإعلامية أروى خوجلي والتي ظهرت من خلالها مرتدية فستان باللون الأسود حظي بإعجاب العديد من الفتيات حتى أصبحن يتساءلن عن الشخص الذي قام بتصميمه.

وبحسب متابعات محررة(كوش نيوز) فقد سحرت أروى الأسافير بإطلالتها المميزة وحصدت آلاف الإعجابات من الجنسين حتى أصبح بعضهن يتغزلن فيها باستخدام بعض العبارات متمثلة في(أروى خوجلي والكلام إنتهي).

الخرطوم:(كوش نيوز)