مخابز الخرطوم تتجاهل قرار الوالي ببيع الخبز بالكيلو جرام وتحدد 5 جنيهات للقطعة الصغيرة





لم تمضي أيام على قرار والي الخرطوم أيمن خالد نمر، باعتماد الكيلوغرام كوحدة أساسية لبيع الخبز بالعاصمة السودانية، وتحديد قيمة الكيلو جرام للخبز بـ “50” جنيهاً،حتى تراجعت معظم المخابز عن ذلك وفق جولة صحفية.

تم الكشف عن أن معظم مخابز الخرطوم باتت تبيع قطعة الخبز الواحدة بملغ 5 جنيهات بوزن يقل عن 80 جرام، في تحدي واضح لقرار والي الخرطوم. وقال صاحب مخبز: (من المستحيل بيع الخبز بسعر ثابت للكيلو جرام لأن مدخلات الإنتاج تزيد يومياً ونحن نتصرف بإنقاص الوزن حتى نستطيع العمل).

(كوش نيوز)