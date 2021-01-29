القبض على”10″ تجار وسماسرة عملة وضبط أموال طائلة بحوزتهم





نفذّت شعبة عمليات الخرطوم الفيدرالية حملة نوعية مكثفة استهدفت أوكار تجار العملات والمضاربين بالنقد الأجنبي والتعامل معه خارج القنوات الرسمية.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط”10″ من تجار وسماسرة العملات وضبطت الشرطة بحوزتهم أموالاً طائلة بعملات أجنبية مختلفة وقيّدت بلاغات في مواجتهم.

وأشارت صحيفة الانتباهة الصادرة، الجمعة، إلى أنّ الحملات استهدفت الأسواق بوسط الخرطوم والشوارع الرئيسية حيث قامت الشعبة بعمل حملة على عددٍ من المواقع أسفرت بالقبض على عددٍ من تجار العملة والسريحة وضبط بحوزة المتهم الأوّل مبلغ”500″ دولار أمريكي و”40080″ ألف جنيه سوداني وضبط بحوزة المتهم الثاني مبلغ”101″ ريال قطري ومبلغ”205750″ ألف جنيه سوداني.

وأوضحت أنّ المتهم الثالث ضبطت بحوزته مبلغ”2805″ ريال سعودي ومبلغ”16500″ جنيه سوداني، الرابع ضبط بحوزته”100″ دولار أمريي ومبلغ”8400″ جنيه سوداني، أمّا الخامس فضبط بحوزته”5″ دينارات ليبية ومبلغ”25630″ ألف جنيه، السادس بحوزته مبلغ”3800″ جنيه سوداني، المتهم السابع أدعى أنّه نظامي وبالتحريّ معه اتّضح أنّ لا علاقة له بالقوات النظامية ليتمّ تقييد بلاغ منفصل في مواجهته بانتحال صفة الموظف العام، أمّا المتهم الثامن فقد ضبط بحوزته مبلغ”11600″ جنيه والتاسع ضبط بحوزته”26950″ ألف جنيه سوداني، أمّا المتهم العاشر فقد أفرج عنه بالتعهّد بعدم العودة لممارسة نشاط السريحة وتمّ فتح بلاغ تحت المادة”5″ نقد أجنبي بقسم الشرطة المجتمعية الخرطوم لبقية المتهمين.

باج نيوز