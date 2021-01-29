ضخ (10.745) آلاف متر مكعب من الجازولين والبنزين للولايات





اعلنت وزارة الطاقة والتعدين، عن ضخ 10.745 آلاف متر مكعب من الجازولين والبنزين و220 طناً من الغاز للولايات.

وطبقاً لتعميم صحفي للوزارة، فقد ضخت إدارة الإمداد وتجارة النفط اكثر من 7200 متر مكعب من الجازولين و 3545 متر مكعب من البنزين و220 طن من الغاز للمخابز والمنازل لكافة ولايات البلاد.

واكدت الوزارة السحب من مستودعات بورتسودان لحوالى 841 متر مكعب من البنزين الاستيراد الخاص و212 من غاز الولايات و15 من بتوجاز المخابز و27 من بتوجاز المنازل و668 من الجازاويل الاستيراد الخاص.

ووفقا للتعميم من مستودع الشجرة (1087) بنزين الاستيراد الخاص و(101) طن من بتوجاز المخابز و(78) طن من بتوجاز المنازل و(5) طن من غاز الولايات.

ومن مستودعات الجيلي تم سحب (2505) متر مكعب من بنزين الاستيراد الخاص و(68) طنا من بتوجاز المخابز و(158) طن من بتوجاز المنازل و(5709) متر مكعب من جازاويل استيراد خاص.

وذكر التعميم انه على مستوى وقود الزراعة فقد تم ضخ ما يزيد عن 800 الف متر مكعب من الجازولين للموسم الزراعي الشتوي وبلغت كميات الجازولين المسحوبة إلى المشاريع الزراعية 135 متر مكعب.

السوداني