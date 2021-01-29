بالصورة.. (الزكاة) بالقلابات تسلم (200) رأس من الضأن لصالح الأسر الفقيرة





سلم ديوان الزكاة بمحلية القلابات الغربية أمس (200) رأساً من الضأن لصالح الأسر الفقيرة، والتي إستهدفت (10) أسر بالمحلية ” بواقع (20) رأساً لكل أسرة”، ضمن مشروعات نفرة العطاء الوفير للربع الاخير للعام ٢٠٢٠م.

و أوضح مدير الزكاة بالمحلية الأستاذ الناير محمد الصافي بحسب (سونا)، أن مشروعات نفرة العطاء بلغت أكثر من (109) مشروعاً، استهدفت (300) أسرة, مشيراً إلى أهمية المشروعات الإنتاجية في معالجة قضايا الفقر، داعيا لجان الزكاة القاعدية بالمحلية إلى إختيار الأسر وفقاً للمعايير المتبعة والعمل على معاونة الديوان في محوري الجباية والمصارف.

من جانبه أكد ممثل أمين الزكاة بالولاية الأستاذ الرشيد عبد السيد الرشيد أن هذه المشروعات تأتي امتدادا لمشروعات عطاء العام السابق والتي أمدت كل محليات الولاية بمشروعات حيوية تلبي طموحات الأسر الفقيرة، و قال الرشيد إن إختيار المشروعات جاء من القواعد وروعيت فيها البيئة ومناسبة المشروع للمنطقة.

من جهته أشاد المدير التنفيذي للمحلية بدور ديوان الزكاة في الحد من مآلات الفقر، وقال إن مثل هذه المشروعات من شأنها تحسين معاش الناس و المساهمة في الإقتصاد المحلي و القومي ، مطالبا الديوان بالإستمرار في تمليك المشروعات الحيوية التي تنهض بإقتصاد الأسر.

(كوش نيوز)