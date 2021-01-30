توقيف لص سحب أرصدة رجل أعمال من بنك بالخرطوم





تعرّض رجل أعمال سوداني لحادثة سرقة غريبة بسحب مبالغ كبيرة من رصيده بأحد البنوك الكبيرة عن طريق تزوير توقيعه في استمارة سحب نقدي من كاونتر البنك باستخدام بطاقة شخصية مُزوّرة.

وتمكّنت مباحث كرري من القبض على المتهم داخل البنك وبحوزته 4 استمارات معدة للصرف بمبالغ كبيرة، وتم الاتصال بصاحب الحساب وتدوين بلاغ في مواجهة المتهم بالرقم (١٨) تحت المواد ٦٨-١٠٠ إجراءات.

ومن خلال التحريات، أقر المتهم الأول بأنه بتاريخ ١٧/١/٢٠٢١ قام بصرف مبلغ (160) ألف جنيه من فرع أركويت، وصرف مبلغ (20) ألف جنيه من ذات الحساب فرع الموردة، وبتاريخ ٢٤/١/٢٠٢٠ قدم مستند استمارة وبطاقة وتوقيع مزوّر لصرف مبلغ (70) ألف جنيه من فرع الثورة بالنص، وأرشد على المتهم الثاني (سمسار)، قال إنه سلمه المستندات واستخرج له البطاقة المزورة.

وتم القبض على المتهم وبحوزته مبلغ (19) ألف جنيه وبعد اكتمال التحريات، وجّهت النيابة بتعديل البلاغ بالرقم (١٥٠) تحت المواد ١٢٣/٢١ (113 ــ 180) من القانون الجنائي، وتم تسجيل اعتراف قضائي للمتهم الأول.

الخرطوم – علي البصير

صحيفة الصيحة