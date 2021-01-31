شاعرة الثورة “مروة بابكر” بعد زيارتها السودان: الوضع أسوأ من ما نسمعه على وسائل التواصل وسخط عارم على الحكومة واجماع شعبي على فشلهم في ادارة الدولة

كتبت الدكتورة مروة بابكر الشهيرة بشاعرة الثورة السودانية وصاحبة قصيدة (جاتك كفاءات يا وطن) يوم الأحد منشوراً على فيسبوك عن انطباعها بعد اسبوع في السودان.
وجاء نص المنشور كما يلي
(انطباعي بعد اسبوع في السودان:
1. الوضع أسوأ من ما نسمعه على وسائل التواصل. شح في البنزين وانعدام في الغاز وارتفاع في اسعار الخبز التجاري (تصل الى ٢٠ جنيها للرغيفة في بعض المناطق) وشح شديد (ساعات انتظار طوال) للحصول على خبز مدعوم وقطوعات طويلة جدا في الكهرباء بصورة يومية.
2. يوجد سوق اسود لكل شئ (لمن استطاع اليه سبيلا).
3. سخط عارم على الحكومة وكل ممثليها واجماع شعبي على فشلهم في ادارة الدولة.
4. تدهور الوضع الامني بصورة عامة.
5. ارهاصات عن ترتيب فلول النظام وبقايا جهاز الامن لصفوفهم واستغلالهم فشل الحكومة لبث مزيد من السخط والغبن في نفوس الناس والقاء ظلال الشك على مسيرة التحول الديمقراطي برمتها.
كان الله في عون البلاد والعباد، ونتمنى ان يستشعر المسئولون الخطر المحدق ويعملوا بصورة جادة لانتشال البلاد من هذا المأزق).
الخرطوم (كوش نيوز)
7 تعليقات
طيب اذن اعملي لينا قصيدة.. شكرا يا كفاءات… نوعك ده هم من روجوا للاكاذيب و الاماني الخيالية و انتهى بنا الامر ان يكون كل ما استفدنا منه هو بل الكيزان و علف لحنة وجدي مناع مقابل الجوع و الحريمة و المخدرات و الغلاء.. يا لها من انجازات هههههه.
الله يصلح حال البلاد والعباد
يا مروة يا جداد بعد ما شفتي الحال بنفسك وحالة السواقة بالخلاء مطلوب منك قصيدة فشل ونعي حكومة الكفاءات الملاقيط.
ولا لسانك اكتلوا القطه.
دكتورة مروة الشاعرة المناضلة – تحياتي – صحبتك السلامة في حلك وترحالك
إذا كان الأمس ضاع فبين يدينا اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلدينا الغد، لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل واحلم بشمس مضيئة في غد جميل.
لا بد أن يشرق الضوء في آخر النفق.
وانت زمان كان عندك عشى ليلى….. (عميانه.. مثلا).
انت شاعرة بشنو ؟ دا سعالي اللول ؟ تاني انت اساسا مو قاعدة في السودان كيف كتبت يا ست البنات .. من خيالك وانطباعك من السوشال ميديا .. يعني انت ما حاسه الوضع كنت .. عشان كده انت كذابة زيك زي حكومتك البشكري فيها … وزي ما بقولوا حبل الكذب قصير .. طلعتوا كلكم بياعين هبوب ساي .. حكومة ومطبلين وناس الدم قصاد الدم والبل والردم والمفردات الفارغة المليتوا بيها ريسان العيال وفكيتوهم في الشارع زي اكياس البلاستيك .. الله انتقم منكم … ضيعتوا البلد
بعد أن افرغت كل ما في جعبتك من لعنات على الكيزان هل تبقى لك شيء من رديء الوصف والقول على هؤلاء الملاقيط فاقدي الهوية والكفاءة