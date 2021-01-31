شاعرة الثورة “مروة بابكر” بعد زيارتها السودان: الوضع أسوأ من ما نسمعه على وسائل التواصل وسخط عارم على الحكومة واجماع شعبي على فشلهم في ادارة الدولة





كتبت الدكتورة مروة بابكر الشهيرة بشاعرة الثورة السودانية وصاحبة قصيدة (جاتك كفاءات يا وطن) يوم الأحد منشوراً على فيسبوك عن انطباعها بعد اسبوع في السودان.

وجاء نص المنشور كما يلي

(انطباعي بعد اسبوع في السودان:

1. الوضع أسوأ من ما نسمعه على وسائل التواصل. شح في البنزين وانعدام في الغاز وارتفاع في اسعار الخبز التجاري (تصل الى ٢٠ جنيها للرغيفة في بعض المناطق) وشح شديد (ساعات انتظار طوال) للحصول على خبز مدعوم وقطوعات طويلة جدا في الكهرباء بصورة يومية.

2. يوجد سوق اسود لكل شئ (لمن استطاع اليه سبيلا).

3. سخط عارم على الحكومة وكل ممثليها واجماع شعبي على فشلهم في ادارة الدولة.

4. تدهور الوضع الامني بصورة عامة.

5. ارهاصات عن ترتيب فلول النظام وبقايا جهاز الامن لصفوفهم واستغلالهم فشل الحكومة لبث مزيد من السخط والغبن في نفوس الناس والقاء ظلال الشك على مسيرة التحول الديمقراطي برمتها.

كان الله في عون البلاد والعباد، ونتمنى ان يستشعر المسئولون الخطر المحدق ويعملوا بصورة جادة لانتشال البلاد من هذا المأزق).

الخرطوم (كوش نيوز)