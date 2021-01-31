عبد الماجد عبد الحميد: وجدي صالح.. أنت أضعف ألف مرة من أن يواجهك الكيزان بعربات بلا لوحات.. ووجوه ملثمة
• تقول لجنة إزالة التمكين في بيان غير متماسك تم تعميمه اليوم علي منصات التواصل الإجتماعي إن ملثمين في 3 عربات بدون لوحات تم رصدهم واقفين أمام منزل وجدي صالح قبل أن يفروا بالطرق الترابية للحي الذي يقطن فيه السيد وجدي أبرز أعضاء لجنة التمكين بعدتفكيك نظام الثلاثين من يونيو ..
• التعميم الصادر عن لجنة التمكين لم يشرح لنا كيفية التعامل مع مجموعة الملثمين .. فلم تتم مطاردتهم داخل الطرق الترابية بالحي .. ولم تتم الاستعانة بلجان المقاومة لملاحقتهم .. كما لم يتم تدوين بلاغ بالواقعة في أقرب نقطة شرطة بجوار منزل وجدي صالح ..
• لم تفعل لجنة وجدي شيئاً لحفظ حقه القانوني في متابعة المجموعة الملثمة .. بل قفزت لجنته الموقرة مباشرة إلي تحديد الجهة التي تقف وراء هذا التهديد المُتَوهّم .. قالت لجنة التمكين بلا حياء إن هذه الممارسة تشبه أفعال وتصرفات أعضاء النظام البائد وفلول المؤتمر الوطني ودعت إلي تسريع تصنيفهم كجماعة إرهابية والتعجيل بإعتقال قياداته بالداخل والخارج ووضعهم في السجون تمهيداً لمحاكمتهم !!
• مضي البيان إلي تقريع أعضاء وقيادات المؤتمر الوطني (بردحي)
شتائمي وعاصفة قوائم استدرارعطف جماهير ثورة سبتمبر التي باتت مشغولة بقضايا وهموم لاعلاقة لها ( بقنابل) وفرقعات وجدي صالح ومجموعته الهستيرية ..
• بعيداً عن أكاذيب و(صفافير) لجنة وجدي صالح نقول إن إستخدام العنف الجسدي وتصفية الخلافات السياسية عبر ضرب وجلد الخصوم أمر مرفوض وغير مقبول ومستنكر بأشد العبارات ..
• إن أقوي سلاح في وجه وجدي صالح ومجموعة لجنة التمكين هو الصمت الفاعل تجاه أفعالها الصبيانية وتصرفاتها غير القانونية .. ويكفي أن طريقة تمثيل وجدي في مؤتمراته الصحفية صارت محل تندر وسخرية العقلاء في كل قطاعات المجتمع السوداني .. من أقصي اليمين إلي أقصي اليسار ..
• من ناحية أخري .. يعرف وجدي صالح أن قيادات وقواعد المؤتمر الوطني بكل ولايات السودان وفي كل مهاجرهم ومواقع عملهم وغربتهم خارج الحدود .. تشغلهم قضايا أكثر تعقيداً وأعظم أثراً من وجدي الذي يعرف أن المؤتمر الوطني تيار سياسي عاقل وراشد يرفض بعقل ووجدان جمعي التصرفات الحمقاء التي لا تمت للعمل السياسي الراشد بصلة ..
• ومالايعرفه وجدي صالح أنه شخصياً ليس محل إهتمام قيادة وقواعد المؤتمر الوطني الذين يعرفون الرجل جيداً وتربطهم به صلة معرفة وتواصل لم يحن أوان كشف أسرارها بعد.. وعليه ليست للكيزان في المؤتمر الوطني خاصة مصلحة في إستهداف وجدي صالح بعربات بدون لوحات ووجوه ملثمة .. مايعرفه وجدي جيداً ومن خلال تجاربه معهم أن الكيزان عندما يقررون المواجهة فلن يتواروا خلف الوجوه الملثمة .. ولن يستخدموا عربات بدون لوحات ..
• إنها وسائل الخائفين والمرتعدين والجبناء في تصفية الحسابات واستهداف الخصوم .. وحتي اللحظة ليس لقيادات وقواعد المؤتمر الوطني خصوم وأعداء تتطلب مواجهتهم استخدام الوسائل التي يخاف منها وجدي صالح مثل العربات بدون لوحات .. والوجوه الملثمة !!
• من القلب .. سلامات للأستاذ وجدي صالح وأسرته الصغيرة وعشيرته الكبيرة .. عليه أن يطمئن .. الكيزان وأعضاء المؤتمر الوطني أكثر رشداً وتعقلاً من مواجهتك بهذه الوسائل غير القانونية وغير الأخلاقية ..
• الكيزان سيواجهونك بقوة القانون .. لاقانون القوة .. سيقاضونك أمام كل منصات القضاء النزيه داخل السودان أولاً .. ثم خارجه .. الكيزان سيواجهونك بمحكمة ضمير الرأي العام السوداني ..
• وجدي صالح .. أنت أضعف ألف مرة من أن يواجهك الكيزان بعربات بلا لوحات .. ووجوه ملثمة ..
• وجدي .. لا تولول كثيراً .. فعند الله تجتمع الخصوم ..
عبد الماجد عبد الحميد
6 تعليقات
الناس دي ما بتعقل
ههههه فصل مسرحي جديد من وجدي شابلن ….المشكلة الناس دي ما بحترموا عقولنا لما يكذبوا بعاملونا بعقلية ستات الشاي الجنب لجنتهم
عبد الماجد ومحاولة دس السم في العسل ، عامل فيها منصف وحقاني ولكن رائحة العفن والنتانه والكوزنه تفوح في كل كلمه من هذا المقال الوضيع كوضاعة تنظيمكم الفاسد.
ما كشفته لجنة التمكين من سزقه ونهب وخيانة أمانه بحق البلاد ومواطنها لن تستطيع انت ولا الف من كتاب صحفكم المهترئه او يمحوه من ذاكرة وتاريخ السودان.
قل خيراً أو إصمت فعند الله تجنمع الخصوم كما قلت ، فكر فيها وتفهم معناها قبل او تكتبها مجرد كلمات للاستهلاك الصحفي.
يا الاسمك شجن
لا يصدق الحرامي و الفاسد الا حرامي مثلهم
حرمنة و فساد لجنة وجدي صالح كشفه نادر العبيد و نحنا لينا بالواقع
كلما ساء واقع السودان اقتصاديا كلما حكمه اكثر الفاسدون.نقطة سطر جديد
لا تستحي يا عبد الماجد
كنت تطلع في التلفزيون وتنتقد فساد
بعض اعضاء المؤتمر اللاوطني
الان حصص الحق وبطل الجمجمه
بعض اعضاء المؤتمر الوطني فاسدين وانت تعلم بذالك لانك منت قريب منهم وتدعي انك اسلامي
المسلم لا يكذب …. لا يكذب ….
المؤتمر اللاوطني باع السودان شرقا وغربا وفسد وافسد
حتي سكك حديد الجزيره لم تسلم وخط هيثروا وووووووو ……
وانت أدرى بالباقي
كفايه مزايدات وعنتريات
والحساب عند رب العباد يا ايها الاسلامي
أ ليت فساد المؤتمر الوطني دام لنا
و نزاهة ما بعد المؤتمر الوطني في النار
هي مروة كفوات اقتنعت و اعترفت بالفشل و انتو لسه في دين فرعون
انتو عمركم كلو كنتو ناس عنتريات و مزايدات و الان وجب عليكم تذوقها و الاكتواء بالعنتريات و المزايدات