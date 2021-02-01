النائب العام: مطلق الرصاص على الشهيد حسن عمر قاتل مأجور





فجر النائب العام تاج السر الحبر، مفاجاة داوية كشف خلالها بأن المتهم بقتل الشهيد حسن محمد عمر رمياً بالرصاص إبان اندلاع ثورة ديسمبر ٢٠١٨م لا يحمل رتبة عسكرية ولا علاقة له بالقوات المسلحة أو الشرطة أو اي جهاز نظامي آخر.

وأكد النائب العام خلال تقديمه خطبة الادعاء الافتتاحية أمس أمام قاضي المحكمة في الجلسة الإجرائية المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بضاحية أركويت شرق الخرطوم، بأن المتهم وبحسب إفادته بالتحريات والمحكمة، وقال إنه قاتل مأجور متعاقد لدى جهاز المخابرات العامة ويتقاضي منه راتب شهري قدره (10) آلاف جنيه، وأكد الحبر للمحكمة بأن المتهم الماثل أمام المحكمة في الدعوى الجنائية لا يحمل أي رتبة عسكرية وإنما هو أجير مدفوع الثمن (HIRED KILLER) كما سيتضح ذلك من خلال إجراءات المحاكمة بحد تعبيره، وطالب النائب العام خلال خطبة الاتهام، المحكمة بتطبيق منشور رئيس القضاء المتعلق باتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الشهود – لا سيما وأن المتهم يشكل جزءاً من شبكة تابعة لجهاز الأمن بتكوينه وثقافته السابقة، قائلاً (فهم يرونا ولا نراهم) على حد قوله.

من جهته، أطلق قاضي المحكمة د. الصادق أبكر آدم الضو، تحذيرات شديدة اللهجة للإعلاميين طالبهم خلالها بضرورة توخي الحيطة والحذر في نقل الوقائع وفق قواعد النشر المعروفة دون تأثير على سير إجراءات الدعوى.

في ذات السياق، كشف المتهم للمحكمة بأنه يدعى أشرف الطيب عبد المطلب احمد، ويعمل متعاقدا بجهاز المخابرات العامة (بعقد سنوي) ومكلف بالإشراف علي وحدة المعلومات.

فيما حددت المحكمة جلسة الأحد القادم لسماع المحقق النيابي في القضية وكيل النيابة محمد الصافي.

الخرطوم – محمد موسى

صحيفة الصيحة