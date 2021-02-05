الكويكابي: لابد ان نختار اما التوافق أو ضياع السودان





ميانمار البرهان حمدوك

الناس سمعت بانقلاب ميانمار ومع الفشل والتردي الحاصل وعدم توافق حتى احزاب وحركات قحط على مرشحيها اصبح بعض الناس شغاله المليلة حرقتني للجيش منتظرين يسمعوا صوت المزيكا يمكن من القرف والاحباط الحاصل والزعل الزول يقبل فكرة الانقلاب وبعض الناس وانا منهم اكثر مره اقول للبرهان اعدلها الحكاية دي مقلوبة اعدلها يازول وامرق الشعب من تحتها ولكن خطوة زي دي تزيد الطين بلة فلا الاحزاب السياسية( الفاشلة) ستقبلها ولا العالم الخارجي سيقبل الانقلاب العسكري.

إذن الحل في تفويض حمدوك بتكوين حكومة مؤقته بعيدا عن المحاصصة الحزبية لمدة ثلاثة أشهر ويعلن عن حوار سياسي شامل الكوز قبل الشيوعي والحلو قبل ابوقردة وعبد الواحد وجعفر الميرغني قبل عبد الرحمن الصادق المهدي

حوار ينتهي علي توافق سياسي يعقبه أو يتخلله دستور سوداني تعقبه إنتخابات يفوز بها من يستحقها ويشكل حكومته حتى لو من بطن بيت واحد ويحميها الشعب و القوات النظامية كما حدث في امريكا قبل ايام عندما حاول ترامب خلق بلبلة حتى مواقع التواصل الاجتماعي اجبروها علي حظر منشوراته.

غير كده اي حكومة تتشكل ستفشل كما فشلت حكومات عمر البشير التي تشكلت في اخر عام له في السلطة(حكومات قلب المرتبة) وسيكون مصير الحكومة القادمة ذات المصير

لان البلد وقفت (دت) والاعتماد على المنح والقروض (مدة المزين ) وذلتها وشروطها لن تجدي طالما المناخ ملبد بالغضب والتسرذم هو سيد الموقف وأصغر طفل يقفل طريق العقبة او كبري الفتيحاب أو رفاعة أو يضرب طلقة خرطوش في الجنينة ويوقف السودان كله علي رجل واحده

لذلك لابد ان نختار اما التوافق أو ضياع السودان

الكويكابي

Hassan Hashim Absher Alkiwekabi