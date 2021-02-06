إلقاء القبض على ”مناع” ولجنة إزالة التمكين توضح الأسباب
كشف لجنة إزالة التمكين، عن أن قوة شرطية وصلت إلى مقر اللجنة، وأبرزت أمر قبض صادر في مواجهة صلاح مناع بموجب البلاغ المفتوح في مواجهته ومن ثم توجه معهم مناع للنيابة لمباشرة التحريات.
وقالت اللجنة في بيان لها اليوم السبت، إنه تم فتح مواد في مواجهة دكتور مناع تحت المواد (159 – 62 – 160)، إشانة السمعة، وإثارة الكراهية ضد القوات النظامية، الإساءة والسباب. وأشارت إلى أن تلك التهمة الفضفاضة التي ظل يوجهها النظام البائد ضد مناوئيه، وانها شبيهة بما يفعله النظام البائد.
وجددت اللجنة، تأكيدها على احترام القانون والعدالة وأنه لا كبير على القانون، واستدركت أنها ذات الوقت تحتفظ بموقفها من النائب العام ومسلكه وتقاعسه حيال قضايا العدالة وفتح البلاغات في مُواجهة مُفسدي النظام المباد وتقديمهم للمحاكم أو قاطعي الطرق القومية أو المتسببين في التفلتات الأمنية والتعاون مع المحكمة الجنائية، وتابعت “في مقابل نشاطه وعلو همته في ملفات أخرى لو منح للقضايا الأساسية قليلاً من تلك الهمة والحرص المماثل لاهتمامه بإطلاق سراح قادة النظام المباد”، ومضت قائلة: “لما اشتكينا اليوم من غياب تطبيق العدالة بعدما يقارب العام والنصف من تعيينه نائباً عاماً لسودان ما بعد الثورة التي كانت (العدالة) أحد شعاراتها”.
صحيفة السوداني
4 تعليقات
يا جماعة التمرجي صلاح جعجاع ده فكوه ما تعملوا منو بطل…قبل كده احتال علي شباب وهرب بجوازاتهم يعني ما غريب علي الرج
كما تدين تدان …
وسبحان الديان ..
من لايغفل ولا ينام ..
قال ليك خلااااااااا س انا بقيت فوق القانون .. وانا القانون … وابو القانون ذاتو …
بديتو يا لجنة استبدال التمكين تشتمو فى النايم العام … ووصلتو فى شتيمتكم للعينو النايم ذاتو …
ومادوامه … لو كانت دايمة كانت دامت للكيزان … البقيتوهم شماعة فشلكم الفاحش ..
صراحة كلامكم يناقض بعضه.. اساليب النظام البائد انتم روادها.. اعتقال بلا تهم و لا ادانة.. قفل الطرق شغلكم و النايب العام سكت ليكم و لي صعاليككم و ما زالوا يخربون و يترسون و يعتدون.
ثالتا انتو لا عاجبكم جيش و لا امن و لا شرطة و لا مجلس سيادةو لا احزاب و لا حتى دين و لا اخلاق. يعني عايزين تكونوا هتلر السودان و ناسكم زي مناع ده تفصلوا ليهم قوانين ما احد يتعرضهم مهما طغوا.
الطغيان لا بد ان يعود على صاحبه و ان طال الزمن.
هههههههه قلنا يمهل ولا يهمل. القضارف نفر
خلاص الفلم انتهي يبقي السوال المحير اين اصول وأموال لجنة وجدي التي استولوا عليها بلطجة من الناس.
وجدي بل مناع حلقوا ليه ..بل رأسك..
وينك يا جميل بثينة شفتوا الضربة المردته بتعمل شنو