السلطات تضبط تاجر عملة بالخرطوم يستخدم (سوبر ماركت) للتمويه





أعلنت شرطة مباحث التموين بشرق النيل، عن ضبط متهم يستخدم (سوبر ماركت) للإتجار بالعملة.

وقالت شرطة مباحث التموين بشرق النيل في تعميمٍ صحفي أمس، (إنّه وفي إطار الرقابة على النقد الأجنبي وإثر معلوماتٍ توفّرت للفرعية بوجود صاحب سوبر ماركت يتاجر في العملة الأجنبية بشارع الوالي، تمّ تكوين فريق ميداني لرصد ومتابعة المعلومات والقبض على المُتورِّطين).

وأضافت (بعد متابعة ميدانية لصيقة وبموجب أمر التفتيش الصادر من النيابة، تمت مداهمة الموقع). وأوضحت أنّه تمّ العثور على مبلغ (6.150) دولارا أمريكيا، و(59) ورقة من فئة المئة دولار، و(5) ورقات فئة الخمسين دولاراً، و(5.500) ريال سعودي و(6) ورقات فئة خمسمائة ريال، و(21) ورقة فئة المائة دولار و(8) ورقات فئة الخمسين ريالاً، وورقة فئة عشرة ريالات، وورقة فئة خمسة دراهم، وعملة سودانية تصل إلى (350) ألف جنيه.

صحيفة الصيحة