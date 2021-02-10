القبض على عشرات المتفلتين وقرار بحظر التجوال في شرق دارفور أخبار السودان





وصف مستشار والي ولاية شرق دارفور عبد الله إسحق محمد، الأحداث التي شهدتها ولايته اليوم بأعمال النهب والتخريب التي طالت عدداً من المحلات التجارية بسوق الضعين، ومخازن الأدوية وحرق عدد من السيارات وواجهة إذاعة شرق دارفور.

وكشف محمد في تصريح خاص لـ(السوداني) عن القبض على عشرات المتفلتين بحوزتهم معروضات قاموا بسرقتها من المحال التجارية، ونوه إلى صدور قرار من الولاية بحظر التجوال لمدة 48 ساعة، مشيراً إلى إصابة فردين من القوات المشتركة من قبل المتفلتين حصباً بالحجارة، وقال إن ما يجري بالولاية ليست تظاهرات سلمية، بل هي قوة مُندسة تعمل على إجهاض ثورة ديسمبر المجيدة.

صحيفة السوداني