



ألقت السلطات القبض على الصحفي حسين خوجلي مالك مجموعة المساء الإعلامية من منزله بالخرطوم في ساعة متأخرة من مساء أمس.

وقال أحد أفراد أسرته لـ(السوداني) إن قوة ترتدي زياً مدنياً حضرت إلى المنزل، تحمل أمر قبض بعد بلاغ دون في حق حسين خوجلي بتهمة الجرائم الموجهة ضد الدولة، وانها ستقتاده الى قسم الخرطوم شمال، وأكدت اقتياد القوة لحسين خوجلي الذي رافقه ابنه عبد الإله.

صحيفة السوداني