الدولار يفاجئ الأسواق يوم العطلة الرسمية بارتفاع جديد مقابل الجنيه السوداني





بعد إنتعاش الجنيه السوداني، في السوق الموازي وتحقيقه لمكاسب في الأسبوع الماضي، ليقلل من خسائره أمام الدولار الأمريكي، تدهور الجنيه مجدداً يوم الجمعة رغم أن اليوم عطلة رسمية ليفاجئ الدولار الأسواق ويرتفع مقابل الجنيه.

يوم الجمعة 12 فبراير 2021 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 360.00 جنيهاً حيث إرتفع مقارنة مع سعر يوم الخميس الذي بلغ 335 جنيهاً.

وإنهارت العملة السودانية خلال الأيام الماضية ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي يوم الأحد 7 فبراير 2021 في السوق الموازي لأعلى مستوى وسجل الدولار 405.00 جنيهاً للتعاملات النقدية.

وعلى خلفية الأخبار المتداولة يوم الأربعاء الماضي حول “أنه تم وضع مبلغ ( 500) مليون دولار في خزينة بنك السودان المركزي من دولة عربية”، نفت وزيرة المالية السابقة صحة الخبر.

في حوار بثته قناة “سودان حر ديمقراطي” على فيسبوك يوم الخميس بحسب مشاهدة محررة كوش نيوز ،وجهت فيه سؤال للدكتورة هبة محمد وزيرة المالية السابقة وبحضور دكتور جبريل ابراهيم وزير المالية الجديد، حول صحة الأخبار التي تحدثت عن وصول مبلغ ( 500) مليون دولار في خزينة بنك السودان المركزي، فأجابت الوزيرة (نتمنى أن تكون حقيقة، ولكن من ناحية رسمية لم يصلني كلام بالشكل دا).

الخرطوم (كوش نيوز)