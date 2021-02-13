والي سنار : قبضنا على منسوبين للوطني يستغلون الأطفال لتنفيذ أعمال ارهابية





كشف والي ولاية سنار الماحي محمد سليمان عن رصد الأجهزة الأمنية بالولاية إجتماعات لعٌضوية حزب المؤتمر الوطني المحلول تُخطط لتنفيذ اعمال تخريبية والتحريض على سلب ونهب المُمتلكات العامة والخاصة.وقال الماحي فِي حوار لـ(الجريدة) ـ يُنشر لاحقا ـ إن التحريات أثبتت استقطاب عُضوية الحزب المحلول لأطفال لم تتجاوز أعمارهم الـ(16) عام وتُوجييهم للقيام بالأعمال التخريبية مقابل مبالغ مالية .

وأكَّد إلقاء القبض على أعداد كبيرة من عُضوية المؤتمر الوطني والتحفظ عليهم إستناداً إلى قانون التفكيك والطوارئ والحكم اللامركزي ووفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية. وأوضح أن اعتقالهم تم بعد حصول الأجهزة الأمنية على معلومات مؤكدة عن إدارة وتمويل عضوية الوطني لخلايا إرهابية تُخطط لتنفيذ عمليات إجرامية تُهدد سلامة وأمن مواطني الولاية.

الخرطوم : سلمى عبدالعزيز

صحيفة الجريدة