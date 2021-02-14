بابكر سلك يكتب: يا شمس لا تغيبي





] تاني من بلدنا قام رحل زول جميل

] زول من أجمل الناس على الإطلاق

] إنسان بمعنى الكلمة

] دوماً يرسم البسمة وترسمه

] يقدمها على طبق من لؤلؤ لكل من يلقاه

] وتقدمه على شفا عناب وشفاه أقل ما توصف به أنها لمياء

] غريبة جداً

] عندما صافح مسمعي خبر الرحيل

] أتتني دندنة نبيل شعيل من بعيد بنبرة حزاينية

] تردد

] يا شمس

] يا شمس لا لا لا

] لا تغيبي

] حزن وفراق ودندنة

] شيء غريب

] ولكنها الحقيقة

] لأن قريش هو شمس المريخ التي لا تغيب

] أخلص للكيان وأحترم الكيمان وعمل على انصهار الكل في بوتقة واحدة

] لأنه علم من أعلام أدب الخلاف والاختلاف

] يختلف معك بمحبة

] ويخالفك بشفافية

] ويساندك بقناعة

] ويقنعك بأدب

] كان طموحاً

] يحب أن يرى المريخ كبيراً بمعنى الكلمة

] لا كبير مجرد شعارات ترددها الألوف دون واقع ملموس

] فكان أول إداري يقوم بحوسبة شؤون النادي كي يصبح العمل احترافياً

] ولا تستغرب أخي الكريم

] إن قلت لك إن قريش هو من قام بتسجيل(لوقو) النادي كعلامة تجارية

] سبق الجميع في الفكر

] فاحتار عصمت عندما سجل الهلال كعلامة تجارية باسمه

] وفشل مع المريخ

] لأن شمس المريخ قد سبقته في إشراق الفكرة

] قريش لم يبتعد عن هموم النادي حتى وهو خارج المجلس

] عينو كانت مليانة

] ولا غرابة

] فهو ابن الأكرمين ود العز والعجن

] ولكن التواضع يصوره لك زول عادي

] عشق المريخ وأهل المريخ وعشقه المريخ وأهل المريخ

] وفقده المريخ وأهل المريخ

] ولكنه لم ولن يفقد المريخ وأهل المريخ

] فسيظل بيننا ما حيينا

] وسيظل رمزاً للفكرة والتطور وإنزال مقررات الإدارة الحديثة على واقع النادي

] إنه رياضي يظل مكانه شاغراً في الوسط الرياضي على مر الدهور والأجيال

] اللهم ارحم عبدك محمد جعفر قريش واجعل الجنة مأواه يا أرحم الراحمين

] ولن نقول إلا ما يرضي الله

] إنا لله وإنا إليه راجعون

] المهم

] قالوا الاتحاد العام خاطب المريخ باعتماد النظام الأساسي والعمل على إجازته

] الحتة دي ما وقعت لي

] هل المقصود إجازة النظام الأساسي

] أم إجازة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي؟

] لأنو عندي صاحبي قال لي إذا المقصود إجازة النظام الأساسي

] كيف حضر المريخ الجمعية الأخيرة بالاتحاد العام بوصفه عضو

] ولا تتوفر صفة العضو لنادي إلا إذا كان نظامه الأساسي مجازاً؟؟؟

] قلت ليهو قد يكون خطأ مطبعي

] وقد يكون شي تاني

] وهذا ما يلزم الاتحاد توضيحه

] وفي سؤال

] العضوية الأعلنوا عن فتح بابها دي

] عضوية لي شنو؟؟؟

] إجازة التعديلات؟؟؟ .. للانتخابات؟؟؟

] لأشياء أخرى

] أيها الناس

] جاطت

] والمستفيد طويل العمر

] فالبقاء عنده يقوم على خلافاتنا واختلافاتنا

] نختلف

] ويقرم حتة جبنة

] ونختلف

] نتلفت نلقاهو كمل الجبنة

] أيها الناس

] إن تنصروا الله ينصركم

] أها

] نجي لي شمارات والي الخرتوم

] والينا

] من واجبك تعزينا

] فالفقد فقد الجميع والحشا بتقطع جوانا وفينا

سلك كهربا

ننساك كيف وحتى الكلب الحزن قطع حشاو

وإلى لقاء

سلك

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صلاح

صحيفة الانتباهة