بابكر سلك يكتب: يا شمس لا تغيبي
] تاني من بلدنا قام رحل زول جميل
] زول من أجمل الناس على الإطلاق
] إنسان بمعنى الكلمة
] دوماً يرسم البسمة وترسمه
] يقدمها على طبق من لؤلؤ لكل من يلقاه
] وتقدمه على شفا عناب وشفاه أقل ما توصف به أنها لمياء
] غريبة جداً
] عندما صافح مسمعي خبر الرحيل
] أتتني دندنة نبيل شعيل من بعيد بنبرة حزاينية
] تردد
] يا شمس
] يا شمس لا لا لا
] لا تغيبي
] حزن وفراق ودندنة
] شيء غريب
] ولكنها الحقيقة
] لأن قريش هو شمس المريخ التي لا تغيب
] أخلص للكيان وأحترم الكيمان وعمل على انصهار الكل في بوتقة واحدة
] لأنه علم من أعلام أدب الخلاف والاختلاف
] يختلف معك بمحبة
] ويخالفك بشفافية
] ويساندك بقناعة
] ويقنعك بأدب
] كان طموحاً
] يحب أن يرى المريخ كبيراً بمعنى الكلمة
] لا كبير مجرد شعارات ترددها الألوف دون واقع ملموس
] فكان أول إداري يقوم بحوسبة شؤون النادي كي يصبح العمل احترافياً
] ولا تستغرب أخي الكريم
] إن قلت لك إن قريش هو من قام بتسجيل(لوقو) النادي كعلامة تجارية
] سبق الجميع في الفكر
] فاحتار عصمت عندما سجل الهلال كعلامة تجارية باسمه
] وفشل مع المريخ
] لأن شمس المريخ قد سبقته في إشراق الفكرة
] قريش لم يبتعد عن هموم النادي حتى وهو خارج المجلس
] عينو كانت مليانة
] ولا غرابة
] فهو ابن الأكرمين ود العز والعجن
] ولكن التواضع يصوره لك زول عادي
] عشق المريخ وأهل المريخ وعشقه المريخ وأهل المريخ
] وفقده المريخ وأهل المريخ
] ولكنه لم ولن يفقد المريخ وأهل المريخ
] فسيظل بيننا ما حيينا
] وسيظل رمزاً للفكرة والتطور وإنزال مقررات الإدارة الحديثة على واقع النادي
] إنه رياضي يظل مكانه شاغراً في الوسط الرياضي على مر الدهور والأجيال
] اللهم ارحم عبدك محمد جعفر قريش واجعل الجنة مأواه يا أرحم الراحمين
] ولن نقول إلا ما يرضي الله
] إنا لله وإنا إليه راجعون
] المهم
] قالوا الاتحاد العام خاطب المريخ باعتماد النظام الأساسي والعمل على إجازته
] الحتة دي ما وقعت لي
] هل المقصود إجازة النظام الأساسي
] أم إجازة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي؟
] لأنو عندي صاحبي قال لي إذا المقصود إجازة النظام الأساسي
] كيف حضر المريخ الجمعية الأخيرة بالاتحاد العام بوصفه عضو
] ولا تتوفر صفة العضو لنادي إلا إذا كان نظامه الأساسي مجازاً؟؟؟
] قلت ليهو قد يكون خطأ مطبعي
] وقد يكون شي تاني
] وهذا ما يلزم الاتحاد توضيحه
] وفي سؤال
] العضوية الأعلنوا عن فتح بابها دي
] عضوية لي شنو؟؟؟
] إجازة التعديلات؟؟؟ .. للانتخابات؟؟؟
] لأشياء أخرى
] أيها الناس
] جاطت
] والمستفيد طويل العمر
] فالبقاء عنده يقوم على خلافاتنا واختلافاتنا
] نختلف
] ويقرم حتة جبنة
] ونختلف
] نتلفت نلقاهو كمل الجبنة
] أيها الناس
] إن تنصروا الله ينصركم
] أها
] نجي لي شمارات والي الخرتوم
] والينا
] من واجبك تعزينا
] فالفقد فقد الجميع والحشا بتقطع جوانا وفينا
سلك كهربا
ننساك كيف وحتى الكلب الحزن قطع حشاو
وإلى لقاء
سلك
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صلاح
صحيفة الانتباهة
تعليق واحد
له الرحمة والمغفرة من الله.. وأرجو أن يترحم عليه كل الرياضيين عموماً وأهل المريخ خصوصاً.. علي الرغم من عدم معرفتي به شخصيا وليس لي علاقة به ولكن حب المريخ هو الذي جمعنا .. وهو محب أكثر منا بالتأكيد.. فله الرحمة والمغفرة من الله وأسأله تعالي أن يجعله في عليين وفي صحبة سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.. اللهم يا رب أن عبدك قريش نزل بك وأنت خير منزول فأكرم نزله ووسع مدخله وأجعله من المقبولين والداخلين الجنبة من غير حساب ولا عقاب .. وأسأل الجميع المشاركة في الترحم عليه عسي أن يكون منا رجل مستجاب الدعاء .. والله أسأل أن يرفع البلاء والوباء عن السودان وأن ينزل بركاته على العباد والبلاد..