لجنة تحقيق لكشف ملابسات إدخال ذهب مُهرب إلى طائرة بدر





أصدرت السلطات المختصة بمطار الخرطوم، قراراً بتكوين لجنة تحقيق للتقصي حول كيفية إدخال (19) كيلو ذهب صباح أمس الخميس إلى داخل طائرة بدر للطيران التي كانت تستعد للإقلاع من مطار الخرطوم إلى دبي بدولة الإمارات.

وقال مدير جمارك مطار الخرطوم العميد شرطة الفاتح حسن دهب، إن إدارة أحبطت عملية تهريب كميات كبيرة من الذهب تفوق الـ(19) كيلو ذهب بالتنسيق مع جهاز المخابرات والطيران المدني جمارك التارمك، مبيناً أن الذهب تم ضبطه داخل طائرة شركة بدر للطيران أثناء استعدادها للإقلاع، وأشار إلى معلومة كشفت عملية التهريب، حيث تم تفتيش الطائرة وعُثر على (18) كيلو ذهب صافي.

فيما كشف صاغة بالعاصمة الخرطوم، أن قيمة الذهب الذي تم ضبطه بطائرة بدر للطيران بمطار الخرطوم صباح الخميس الماضي تبلغ ١٤٢ مليار جنيه سوداني.

صحيفة الصيحة