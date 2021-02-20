قوات إثيوبية تقتل سودانياً وتنهب (250) رأس ماشية بالفشقة





نفّذت قوات من الجيش الإثيوبى عملية حربية مدعومة بطائرات الهليكوبتر، نهبت خلالها (250) رأساً من الماشية وقتلت مواطناً سودانياً، واقتادت آخر تواجد معه، شرق حلة خاطر فى الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة.

وبحسب مصادر محلية، نُفّذت العملية الإثيوبية، بأربع سيارات دفع رباعي تحت غطاء جوي عمودي للجيش الإثيوبي، وقام الأهالي عقب مغادرة القوات الإثيوبية بعد إكمال القوات المعتدية تنفيذ عملية السرقة بدفن راعي الماشية الذي لقي حتفه بمدينة دوكة.

ونفذت القوات المعتدية، عملية نهب الماشية من قرية حلة خاطر، التابعة للقلابات الشرقية وتعتبر إحدى قرى الفشقة الصغرى، والأراضي التي تقع شرقها تُعد من أخصب الترب الزراعية بالفشقة، وأكثرها أمطاراً، الأمر الذي يجعلها منطقة رعي فريدة.

صحيفة الصيحة