بابكر سلك يكتب: فخامة محمد عبد الماجد





لم تظهر نجاعة محمد عبد الماجد بعد أن كتب ماكتبه عن بعض الإعلام المصري مؤخراً كتب ذلك تحت عنوان قلة أدب رضا عبدالعال.

] فنجاعة أبو حميد قديمة.

] لمحناها في كتاباته خفيفة الظل عميقة المعاني بعيدة الرؤى.

] جاءت جميعها في أبهى صور الأدب والتأدب.

] وإزدادت كتابات محمد عبد الماجد ألقاً أبان الثورة.

] فكانت أعمدته تشكل مواكباً لوحدها.

] ووقتها عرف الناس وطنية الرجل ونبل مقاصده وثوريته المطلقة.

] بعد قلة أدب رضا عبدالعال.

] بدت للناس فخامة الرجل.

] إنه رجل فخم بما تعنيه العبارة.

] وضخم جداً في حجمه الوطني.

] إنه محمد عبدالماجد الرجل القوي الهين اللين.

] قوي كالجبل رقيق كالنسمة معبر كالبسمة.

] ووطني جداً.

] فحينما مست قلة أدب رضا عبدالعال جزءً من الوطن وهو المريخ .

] تخلى ود عبدالماجد عن عباءته وعن كل الألوان.

] ورد وهو يلعب للسودان.

] لا لجماعة ولا لكيان.

] مكاواتنا وهظاراتنا ودعاباتنا بيناتنا حدها جوة بلدنا.

] لانحمل فيها أي ضغائن أو أحقاد.

] وحينما يمس الأمر وطن.

] يبقى أنا وأخويا على إبن عمي.

] شكراً محمد عبد الماجد لأنك عبرت عن واقعنا كألوان رياضية مختلفة.

] ولكنها مؤتلفة حينما يتعلق الأمر بوطن شاسع وطن واسع وطن يكفيه فخراً أنه في جوازاتنا الختم.

] وشكراً لقلة أدب رضا عبد العال التي أتاحت الفرصة للتعبير.

] ونحن أرفع من مهاترة رضا عبدالعال.

] لأننا أبناء أمهات أرضعننا أدب وأنشأننا في تأدب.

] لم نرضع من ثدي رقاصة ولم ندرس الأدب بروضة بالهرم.

] ولن نتناول ذلك الحديث عن كيفية نيل الفرق المصرية للبطولات الإفريقية وتخيير الحكام لهم.

] أطرد لكم لاعب ولا أحسبلكم ركلة جزاء!!!!!!!!.

] أيها الناس.

] كدي قبل الأهلي .

] موضوع سوداكال كيف؟.

] شايف جمع شمل جماهيري للموضوع ده.

] وتفاكر حول الكيفية التي تقودنا لصناديق الإقتراع

] آمن الجميع بأن القانون هو المخرج.

] وده في حد ذاتو مكسب.

] وآمن الجميع على النظام الأساسي ٢٠١٩م.

] طيب ماكان من الأول.

] لو كان من الأول كان يكون أسي المجلس المسك بعد سوداكال باقي ليهو سنة.

] ولكن سلوكنا لدروب الخلاف وقتها.

] أطالت عمر مجلس طويل العمر.

] تمنياتي بالتوفيق لكل من سلك دروب القانون مؤمناً بالديمقراطية.

] عفواً على كلمة تغيظ البعض حد الثمالة.

] أيها الناس.

] إن تنصروا الله ينصركم.

] ايها الناس

] لايهمنا ماذا قال او فعل كهربا

] ولن يستفزنا حديث رضا قليل الادب

] وان كان لنا رد عليهما

] يكون في الملعب

] يعرفوا حاجة

] يعرفوا منو الطفا النور

] يعترفوا ان فراعنة السودان حكموهم

] لن نشرب البحر جووووت

] ولكن سنملأ النيل انجازات وإنجازات

] ان عملنا لها وجعلناها هدفنا المنشود

] اما اذا تركنا الامر للعنتريات والتمنيات

] صدقوني ستنالنا قلة ادب رضا تاني

] أها.

] نجي لي شمارات والي الخرتوم.

] كان شفت يا والينا.

] نرجف ونرتجف قبل البرد يجينا.

] لارغيف في متناول أيدينا.

] لاسعراً يرضينا .

] ولا الطماطم راضي بينا.

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال وكت الجوع في البرد ده ماكتلنا ماظنيت نموت قريب ده.

وإلى لقاء .

سلك

صحيفة الانتباهة