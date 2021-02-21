بابكر سلك يكتب: فخامة محمد عبد الماجد
لم تظهر نجاعة محمد عبد الماجد بعد أن كتب ماكتبه عن بعض الإعلام المصري مؤخراً كتب ذلك تحت عنوان قلة أدب رضا عبدالعال.
] فنجاعة أبو حميد قديمة.
] لمحناها في كتاباته خفيفة الظل عميقة المعاني بعيدة الرؤى.
] جاءت جميعها في أبهى صور الأدب والتأدب.
] وإزدادت كتابات محمد عبد الماجد ألقاً أبان الثورة.
] فكانت أعمدته تشكل مواكباً لوحدها.
] ووقتها عرف الناس وطنية الرجل ونبل مقاصده وثوريته المطلقة.
] بعد قلة أدب رضا عبدالعال.
] بدت للناس فخامة الرجل.
] إنه رجل فخم بما تعنيه العبارة.
] وضخم جداً في حجمه الوطني.
] إنه محمد عبدالماجد الرجل القوي الهين اللين.
] قوي كالجبل رقيق كالنسمة معبر كالبسمة.
] ووطني جداً.
] فحينما مست قلة أدب رضا عبدالعال جزءً من الوطن وهو المريخ .
] تخلى ود عبدالماجد عن عباءته وعن كل الألوان.
] ورد وهو يلعب للسودان.
] لا لجماعة ولا لكيان.
] مكاواتنا وهظاراتنا ودعاباتنا بيناتنا حدها جوة بلدنا.
] لانحمل فيها أي ضغائن أو أحقاد.
] وحينما يمس الأمر وطن.
] يبقى أنا وأخويا على إبن عمي.
] شكراً محمد عبد الماجد لأنك عبرت عن واقعنا كألوان رياضية مختلفة.
] ولكنها مؤتلفة حينما يتعلق الأمر بوطن شاسع وطن واسع وطن يكفيه فخراً أنه في جوازاتنا الختم.
] وشكراً لقلة أدب رضا عبد العال التي أتاحت الفرصة للتعبير.
] ونحن أرفع من مهاترة رضا عبدالعال.
] لأننا أبناء أمهات أرضعننا أدب وأنشأننا في تأدب.
] لم نرضع من ثدي رقاصة ولم ندرس الأدب بروضة بالهرم.
] ولن نتناول ذلك الحديث عن كيفية نيل الفرق المصرية للبطولات الإفريقية وتخيير الحكام لهم.
] أطرد لكم لاعب ولا أحسبلكم ركلة جزاء!!!!!!!!.
] أيها الناس.
] كدي قبل الأهلي .
] موضوع سوداكال كيف؟.
] شايف جمع شمل جماهيري للموضوع ده.
] وتفاكر حول الكيفية التي تقودنا لصناديق الإقتراع
] آمن الجميع بأن القانون هو المخرج.
] وده في حد ذاتو مكسب.
] وآمن الجميع على النظام الأساسي ٢٠١٩م.
] طيب ماكان من الأول.
] لو كان من الأول كان يكون أسي المجلس المسك بعد سوداكال باقي ليهو سنة.
] ولكن سلوكنا لدروب الخلاف وقتها.
] أطالت عمر مجلس طويل العمر.
] تمنياتي بالتوفيق لكل من سلك دروب القانون مؤمناً بالديمقراطية.
] عفواً على كلمة تغيظ البعض حد الثمالة.
] أيها الناس.
] إن تنصروا الله ينصركم.
] ايها الناس
] لايهمنا ماذا قال او فعل كهربا
] ولن يستفزنا حديث رضا قليل الادب
] وان كان لنا رد عليهما
] يكون في الملعب
] يعرفوا حاجة
] يعرفوا منو الطفا النور
] يعترفوا ان فراعنة السودان حكموهم
] لن نشرب البحر جووووت
] ولكن سنملأ النيل انجازات وإنجازات
] ان عملنا لها وجعلناها هدفنا المنشود
] اما اذا تركنا الامر للعنتريات والتمنيات
] صدقوني ستنالنا قلة ادب رضا تاني
] أها.
] نجي لي شمارات والي الخرتوم.
] كان شفت يا والينا.
] نرجف ونرتجف قبل البرد يجينا.
] لارغيف في متناول أيدينا.
] لاسعراً يرضينا .
] ولا الطماطم راضي بينا.
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال وكت الجوع في البرد ده ماكتلنا ماظنيت نموت قريب ده.
وإلى لقاء .
سلك
صحيفة الانتباهة
2 تعليقات
فى حد فاهم حاجه اى الكلام المبهم دا يا اخوانا يا ناس النيلين يا ادارة النيلين خليكم فى المهم ثم المهم
طيب يا اب قديديم لو كان العكس كان كتبت ما كتبه محمد عبدالماجد … لا اظن لانك ما فخيم ولا وريم …زيك زي مزمز كلكم كضابين وبتاعين مصالح ود عبد الماجد منافق كبير وطبال .. كمان قال بكتب في السياسة .. ضيع الهلال بهبالته وعوارته وخلقوا من المشجعين للفريقين اعداء بالكتابات المسمومة ودق اسفين بين المشجعين .. انت اولهم وعامل دمك خفيف وانت جلف .. ومعاك واحد اسمو محمد الامين وواحد بتاع اخبار الفنانات هيثم كابو وكم هايل من الفاقد السخفي .. عاينو للربح التجاري ونسوا زرع الاخلاق والكلمة والطيبة في المشجعين ودف المواهب الكروية بالنصح وتقديم الدفع المعنوي ان كانوا عندهم ادني فكرة عن كرة القدم .. قوم لف قال فخامة .. انت اسمك سلك مش ؟ سلك شائك ملفوف في رقبتك .. رحم الله عبدالمجيد عبدالراذق الرجل الطاهر النظيف العفيف صاحب القلم النظيف والعفيف .. ليتكم تكرموا الرجل ان تتبعوا منهجه وتتعلموا منه كيف يكون النقد البناء والمفيد والرصين وبعيدا من الغرض وكلام الصحفيين مش كلام المشجعين .. تحياتنا لولدنا معاوية الجاك .. اكتبوا عن الرياضة مش عن الهلال والمريخ …