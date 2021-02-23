إطلاق سراح موسى هلال الأربعاء





كشف أمين الشؤون السياسية بمجلس الصحوة الثوري الزبير عبدالحق لـ(الجريدة) عن أن السلطات ستطلق سراح زعيم المحاميد موسى هلال غد الاربعاء ، وكشف عن لقاء تم بين هلال وحميدتي قائد قوات الدعم السريع ولقاءات عدة بين هلال وعبدالرحيم دقلو نائب قائد الدعم السريع كللت بعودة المياه الى مجاريها والوصول الى اتفاق يطلق سراح هلال بموجبه غداً.

صحيفة الجريدة