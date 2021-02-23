جرائم وحوادث
إطلاق سراح موسى هلال الأربعاء
كشف أمين الشؤون السياسية بمجلس الصحوة الثوري الزبير عبدالحق لـ(الجريدة) عن أن السلطات ستطلق سراح زعيم المحاميد موسى هلال غد الاربعاء ، وكشف عن لقاء تم بين هلال وحميدتي قائد قوات الدعم السريع ولقاءات عدة بين هلال وعبدالرحيم دقلو نائب قائد الدعم السريع كللت بعودة المياه الى مجاريها والوصول الى اتفاق يطلق سراح هلال بموجبه غداً.
صحيفة الجريدة
2 تعليقات
ما علاقة عبدالرحيم دقلو بالحكومة السوداني!!!!! ماهي صفته ؟
وايضا حميدتي : كيف يتحكم فى حبس موسي هلال !!
هذا زمانك يا مهازل فامرحي
هذه هى تركة الكيزان
وضعف هذه احكومة حكومة المحاصااصت والناشطين
مافي حاجة اسمها المياه لمجاريها .. مرمي في السجن بدون ذنب .. يازول حقك وطلع عضلاتك والا بتلحق امات طه .. الناس ديل غدارين وما بتعاملوا الا مع صاحب العين الحمراء .. ديل دجاج ضاربو سمير وحمام معفن دوس عليهم تلقاك بكرة وزير ولا والي .. غير كده الله اكون في عيونك .. اها كلمتك يا اب دقنوس بكرة تقول ما قلتوا لي