الحكومة تقرر احتكار الذهب بتولي بنك السودان المركزي الشراء والتصدير





أعلنت الحكومة السودانية يوم السبت ، احتكار شراء الذهب وتصديره، متراجعة بذلك عن قرارها السابق بالسماح لشركات القطاع الخاص بتصدير المعدن الأصفر إلى خارج البلاد.

وقررت الحكومة الإنتقالية في السودان سيطرة الدولة على صادر الذهب بتولي بنك السودان المركزي شراء الذهب بأسعار البورصة العالمية وتصديره مع التعجيل بإقامة بورصة سودانية للذهب.

حيث قدم الناطق الرسمي باسم الحكومة الاستاذ حمزة بلول وزير الثقافة والاعلام مساء السبت بمنبر وكالة السودان للانباء تنويرا صحفيا حول نتائج اجتماعات مجلس الوزراء الاخيرة والتي إنعقدت بأكاديمية الامن العليا بضاحية سوبا بولاية الخرطوم.

الخرطوم (كوش نيوز)

