القبض على (60) تاجر عملة في حملة شرسة للشرطة





أوقفت مباحث العمليات الفيدرالية (60) متهماً يتاجرون بالعملة في السوق الموازي وسط الخرطوم وبعض الأماكن في الطرقات العامة شرق وجنوب الخرطوم.

وشنت الفيدرالية شعبة الخرطوم حملات شرسة استهدفت (السريحة) الذين يلوحون بالعملات في الطرقات العامة، وأوقفتهم رهن التحقيق في بلاغات تتعلق بالنقد الأجنبي.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن المباحث كثفت حملاتها ضد تجارالعملات بالسوق الموازي عقب تحرير الحكومة لسعر الصرف الأسبوع الماضي، وأوقفت الشرطة (60) منهم في حملات متفرقة بولاية الخرطوم، وضبطت بحوزتهم عملات أجنبية (دولار وريال سعودي وقطري وليرات سورية) ، فضلاً عن عملات أخرى إلى جانب عملات محلية بأرقام كبيرة.

وأوضح المصدر أن الحملات المتواصلة حدت من ظاهرة انتشار (السريحة) إلى جانب تحرير سعر الصرف الذي أدى إلى إنحسار كبير في حركة البيع والشراء بالسوق الموازي.

الخرطوم: محمد أزهري

صحيفة السوداني