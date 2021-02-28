القبض على (60) تاجر عملة في حملة شرسة للشرطة
أوقفت مباحث العمليات الفيدرالية (60) متهماً يتاجرون بالعملة في السوق الموازي وسط الخرطوم وبعض الأماكن في الطرقات العامة شرق وجنوب الخرطوم.
وشنت الفيدرالية شعبة الخرطوم حملات شرسة استهدفت (السريحة) الذين يلوحون بالعملات في الطرقات العامة، وأوقفتهم رهن التحقيق في بلاغات تتعلق بالنقد الأجنبي.
وقال مصدر لـ(السوداني) إن المباحث كثفت حملاتها ضد تجارالعملات بالسوق الموازي عقب تحرير الحكومة لسعر الصرف الأسبوع الماضي، وأوقفت الشرطة (60) منهم في حملات متفرقة بولاية الخرطوم، وضبطت بحوزتهم عملات أجنبية (دولار وريال سعودي وقطري وليرات سورية) ، فضلاً عن عملات أخرى إلى جانب عملات محلية بأرقام كبيرة.
وأوضح المصدر أن الحملات المتواصلة حدت من ظاهرة انتشار (السريحة) إلى جانب تحرير سعر الصرف الذي أدى إلى إنحسار كبير في حركة البيع والشراء بالسوق الموازي.
الخرطوم: محمد أزهري
صحيفة السوداني
2 تعليقات
الحمدلله وربنا يوفق البلاد العباد والسودان ينادى
من المؤكد أن الدولار سيواصل الهبوط الناعم وسيبلغ حوالى 150ج بنهاية العام الحالى حسب الإحصاءات التى أجراها خبراء إقتصاديون عالميون حول معدل نمو حجم تداول العملات الصعبه لدى النظام المصرفى بعد تحرير سعر الصرف خلال الأيام السابقه كما حث الخبراء البنوك السودانيه على تشجيع العملاء لفتح حسابات جاريه بالدولار وتسهيل عمليات التحويل بين هذه الحسابات داخل المنظومه وكذا التحاويل الأجنبيه وفتح أفرع خارجيه لتسهيل التحاويل الماليه والسيطره على عمليات الإستيراد والتصدير منعا للتهريب فى الإتجاهين وبذلك ينتعش الصادر وينعكس ذلك على عمليات الإنتاج داخليا مما يزيد من حجم الصادر كما وكيفا وبالتالى زيادة حجم العوائد من الدولار وهكذا يتواصل الهبوط….