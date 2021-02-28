تحديد أولى جلسات قضية القراي ضد الطيب مصطفى





حددت محكمة الخرطوم شمال السابع من مارس المقبل، موعداً لأولى جلسات القضية المدنية المرفوعة من قبل المدير السابق للمركز القومي للمناهج دكتور عمر القراي ضد الكاتب الصحفي ورئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى، نتيجة انتقاده له حيال التغييرات التي أجراها بالمناهج والتي لاقت احتجاجاً واسعاً من قبل الرأي العام في السودان، وتتضمن مواد الاتهام 126 الاتهام بالردة و160 الإساءة والمادة 66 نشر الأخبار الكاذبة من القانون الجنائي لسنة١٩٩١م.

يذكر أن الطيب مصطفى وأكثر من ثمانين أكاديمياً وعالماً مع مجموعة كبيرة من الأباء تقدموا قبل عدة أشهر بعريضة للمحكمة الدستورية ضد القراي.

صحيفة الصيحة